Eskişehir'de Uzaktan Hasta Değerlendirme Sistemi için il geneli toplantı yapıldı - Son Dakika
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Eskişehir'de Uzaktan Hasta Değerlendirme Sistemi için il geneli toplantı yapıldı

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Eskişehir\'de Uzaktan Hasta Değerlendirme Sistemi için il geneli toplantı yapıldı
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İl Sağlık Müdürü Yaşar Bildirici başkanlığında, Uzaktan Hasta Değerlendirme Sistemi'nin il genelindeki uygulamaları için toplantı yapıldı. Uygulamadaki sorunlar ve ihtiyaçlar ele alınarak çözüm önerileri görüşüldü, sağlık hizmetlerine erişimin kolaylaştırılması hedeflendi.

Eskişehir İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Yaşar Bildirici başkanlığında, Uzaktan Hasta Değerlendirme Sistemi'nin il genelindeki uygulamalarının değerlendirilmesi amacıyla toplantı düzenlendi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, toplantıya Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Babur Mimtaş, başkan yardımcıları, ilçe sağlık müdürleri ve toplum sağlığı merkezi sorumlu hekimleri katıldı.

Toplantıda, sistemin kullanım süreçleri ve ilçelerde yürütülen çalışmalar ele alındı. Uygulama sırasında karşılaşılan sorunlar ve ihtiyaçlar değerlendirilerek çözüm önerileri üzerinde duruldu.

Sistemin il genelinde etkin ve standart biçimde uygulanması, vatandaşların sağlık hizmetlerine erişiminin kolaylaştırılması ve hizmetlerin sürekliliğinin artırılması hedefleri doğrultusunda görüş alışverişinde bulunuldu.

Kaynak: AA
EskişehirGüncelSağlıkSon Dakika

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