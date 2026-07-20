Eskişehir'de Yeni Sağlık Kompleksi Açıldı

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde Deliklitaş Sağlıklı Hayat Merkezi, Aile Sağlığı Merkezi ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonunun yer aldığı sağlık kompleksi, düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Deliklitaş Mahallesi'nde yapımı tamamlanan komplekste düzenlenen törende konuşan Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz, vatandaşların eskiden bir sağlık sorunu olduğunda hastanelere gitmek zorunda kaldığını belirterek, bu durumun bir külfete dönüştüğünü söyledi.

İnşa edilen kompleksin tam da bu dertlere derman olmak, vatandaşların yükünü hafifletmek için mahallenin tam kalbinde inşa edildiğini kaydeden Yılmaz, "Artık sağlığınızı korumak için uzaklara gitmenize gerek yok. Kapı komşunuz olan bu kuruluş sayesinde gerekli sağlık hizmetlerine kolayca ulaşabileceksiniz. Bu sağlık yuvasında meseleyi birinci kademede kendi mahallenizin sıcaklığında çözme imkanına kavuşuyorsunuz. Hastanelerimizdeki yığılmaları önleyecek, sizleri yollarda yormayacağız." ifadelerini kullandı.

TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı ve AK Parti Eskişehir Milletvekili Ayşen Gürcan ise vatandaşlara hastalandığında şifa veren değil, hastalanmasını önleyen, sağlığını koruyan, hayat standardını yükselten güçlü bir sağlık altyapısını inşa etmek için gece gündüz çalıştıklarını vurguladı.

Tesisin 889 metrekarelik bir arsa üzerinde, 2 bin 650 metrekare kapalı alana sahip muhteşem bir kompleks olduğunu dile getiren Gürcan, "Devletimizin, insanımızın sağlığı için buraya ayırdığı bütçe, 42 milyon 234 bin Türk lirasını aşmıştır. Milletimizin parası, milletimizin sağlığına, geleceğine ve huzuruna feda olsun." diye konuştu.

İl Sağlık Müdürü Yaşar Bildirici de koruyan, geliştiren, üreten sağlık vizyonuyla sağlık altyapılarını güçlendirdiklerine dikkati çekerek, "Bugün burada hayata geçireceğimiz kompleks, bu müstesna yatırımların örneklerinden birisidir. Kompleksimiz, hastalığa değil sağlığa yatırım yapan bir anlayışın ürünü." değerlendirmesinde bulundu.

Konuşmaların ardından İl Müftüsü Muharrem Gül tarafından dua edildi. Kurdele kesimi sonrası protokol üyeleri açılışı yapılan merkezleri gezerek incelemelerde bulundu.

Açılışa, siyasi parti temsilcileri ve diğer ilgililer de katıldı.