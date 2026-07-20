Eskişehir'de Yeni Sağlık Kompleksi Açıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Eskişehir'de Yeni Sağlık Kompleksi Açıldı

20.07.2026 12:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Odunpazarı'nda açılan sağlık merkezi, vatandaşların sağlık hizmetlerine kolay erişimini sağlayacak.

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde Deliklitaş Sağlıklı Hayat Merkezi, Aile Sağlığı Merkezi ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonunun yer aldığı sağlık kompleksi, düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Deliklitaş Mahallesi'nde yapımı tamamlanan komplekste düzenlenen törende konuşan Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz, vatandaşların eskiden bir sağlık sorunu olduğunda hastanelere gitmek zorunda kaldığını belirterek, bu durumun bir külfete dönüştüğünü söyledi.

İnşa edilen kompleksin tam da bu dertlere derman olmak, vatandaşların yükünü hafifletmek için mahallenin tam kalbinde inşa edildiğini kaydeden Yılmaz, "Artık sağlığınızı korumak için uzaklara gitmenize gerek yok. Kapı komşunuz olan bu kuruluş sayesinde gerekli sağlık hizmetlerine kolayca ulaşabileceksiniz. Bu sağlık yuvasında meseleyi birinci kademede kendi mahallenizin sıcaklığında çözme imkanına kavuşuyorsunuz. Hastanelerimizdeki yığılmaları önleyecek, sizleri yollarda yormayacağız." ifadelerini kullandı.

TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı ve AK Parti Eskişehir Milletvekili Ayşen Gürcan ise vatandaşlara hastalandığında şifa veren değil, hastalanmasını önleyen, sağlığını koruyan, hayat standardını yükselten güçlü bir sağlık altyapısını inşa etmek için gece gündüz çalıştıklarını vurguladı.

Tesisin 889 metrekarelik bir arsa üzerinde, 2 bin 650 metrekare kapalı alana sahip muhteşem bir kompleks olduğunu dile getiren Gürcan, "Devletimizin, insanımızın sağlığı için buraya ayırdığı bütçe, 42 milyon 234 bin Türk lirasını aşmıştır. Milletimizin parası, milletimizin sağlığına, geleceğine ve huzuruna feda olsun." diye konuştu.

İl Sağlık Müdürü Yaşar Bildirici de koruyan, geliştiren, üreten sağlık vizyonuyla sağlık altyapılarını güçlendirdiklerine dikkati çekerek, "Bugün burada hayata geçireceğimiz kompleks, bu müstesna yatırımların örneklerinden birisidir. Kompleksimiz, hastalığa değil sağlığa yatırım yapan bir anlayışın ürünü." değerlendirmesinde bulundu.

Konuşmaların ardından İl Müftüsü Muharrem Gül tarafından dua edildi. Kurdele kesimi sonrası protokol üyeleri açılışı yapılan merkezleri gezerek incelemelerde bulundu.

Açılışa, siyasi parti temsilcileri ve diğer ilgililer de katıldı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Odunpazarı, Eskişehir, Sağlık, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Eskişehir'de Yeni Sağlık Kompleksi Açıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çeşme’de plajda ’Şemsiyeni açamazsın’ kavgası Çeşme'de plajda 'Şemsiyeni açamazsın' kavgası
Kılıç balığını kuyruğundan tutup sahile çekti: Yaptığı cezasız kalmadı Kılıç balığını kuyruğundan tutup sahile çekti: Yaptığı cezasız kalmadı
Nesli tükenme tehlikesi altındaki geyik böceği Gördes’te görüldü Nesli tükenme tehlikesi altındaki geyik böceği Gördes'te görüldü
Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında yeni perde: Tutuklu pilotun çelişkili ifadesi mercek altında Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında yeni perde: Tutuklu pilotun çelişkili ifadesi mercek altında
Yunanistan’da orman yangınları devam ediyor Yunanistan'da orman yangınları devam ediyor
Fırında ’pes’ dedirten hırsızlık: Çayına şeker attı, şekerliği çantasına sakladı Fırında 'pes' dedirten hırsızlık: Çayına şeker attı, şekerliği çantasına sakladı

13:16
Fenerbahçe’nin Gornik Zabrze’yi elemesi halinde 3. Ön Eleme Turu’ndaki rakibi belli oldu
Fenerbahçe'nin Gornik Zabrze'yi elemesi halinde 3. Ön Eleme Turu'ndaki rakibi belli oldu
13:10
Asgari ücrette yeni hazırlık Hükümet harekete geçti
Asgari ücrette yeni hazırlık! Hükümet harekete geçti
12:53
Ardahan Valisi Mehmet Fatih Çiçekli’nin görevden alınmasının perde arkası
Ardahan Valisi Mehmet Fatih Çiçekli'nin görevden alınmasının perde arkası
12:15
Konser alanını gören Elif Buse Doğan şoke oldu: Millet nerede
Konser alanını gören Elif Buse Doğan şoke oldu: Millet nerede?
12:04
Messi, İsrail destekçisi mi İşte dilden dile dolaşan meseleni iç yüzü
Messi, İsrail destekçisi mi? İşte dilden dile dolaşan meseleni iç yüzü
11:22
Dünya basını, Arjantin’in gaddarlığını konuşuyor
Dünya basını, Arjantin'in gaddarlığını konuşuyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.07.2026 13:23:03. #7.13#
SON DAKİKA: Eskişehir'de Yeni Sağlık Kompleksi Açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.