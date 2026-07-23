Eskişehir Diş Hastanesi Tadilat Toplantısı - Son Dakika
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Eskişehir Diş Hastanesi Tadilat Toplantısı

Eskişehir Diş Hastanesi Tadilat Toplantısı
23.07.2026 16:53
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Eskişehir Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi'nde tadilat süreci değerlendirildi, güvenlik ön planda.

Eskişehir Sağlık Hizmetleri Başkanı Op. Dr. Ersin Işıldı başkanlığında, Eskişehir Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesinde planlanan tadilat çalışmalarına ilişkin değerlendirme ve koordinasyon toplantısı düzenlendi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, toplantıda, hastanede yürütülmesi planlanan tadilat çalışmalarının kapsamı, uygulama süreci ve sağlık hizmetlerinin sunumuna etkileri ele alındı.

Değerlendirmelerde, çalışmaların hasta ve çalışan güvenliği ön planda tutularak, sağlık hizmetlerinde aksama yaşanmadan planlanan takvim doğrultusunda etkin ve koordineli şekilde yürütülmesi için yapılacak hazırlıklar görüşüldü.

Ayrıca, tadilat sürecinde poliklinik hizmetlerinin kesintisiz sürdürülmesi, fiziki alanların kullanımının planlanması, teknik ihtiyaçlar, iş sağlığı ve güvenliği tedbirleri ile ilgili birimler arasındaki koordinasyonun güçlendirilmesine yönelik konular hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.

Toplantıya Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkan Yardımcısı Uzm. Dr. Pakize Gözde Gök, Eskişehir Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi Başhekimi Dr. Dt. Kadir Gördeli, hastane idari yöneticileri ile ilgili birim sorumluları katıldı.

Kaynak: AA

Diş Sağlığı, Eskişehir, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Eskişehir Diş Hastanesi Tadilat Toplantısı - Son Dakika

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