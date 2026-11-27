Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü sigara bırakma poliklinik hekimlerine eğitim verdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü, sigara bırakma polikliniklerinde görev alacak hekimler için Tütün Bağımlılığı Tedavisi Eğitimi düzenledi. Eğitimde bağımlılığın değerlendirilmesi, güncel tedavi yöntemleri, bireysel danışmanlık ve poliklinik hizmet süreçleri hakkında bilgi verildi.
Eskişehir'de sigara bırakma polikliniklerinde görev yapacak hekimlere yönelik "Tütün Bağımlılığı Tedavisi Eğitimi" düzenlendi.
Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğünce, tütün kullanımının azaltılması ve sigarayı bırakmak isteyenlerin profesyonel sağlık hizmetlerine erişiminin artırılması amacıyla gerçekleştirilen eğitimde, tütün bağımlılığının değerlendirilmesi ve güncel tedavi yöntemleri ele alındı.
Eğitimde ayrıca sigara bırakma sürecinde bireysel danışmanlık yöntemleri ile polikliniklerde uygulanacak hizmet süreçleri hakkında bilgi verildi.
Eğitim, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Ana Bilim Dalından Dr. Öğretim Üyesi Yasemin Sağlan, İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Başkan Yardımcısı Uzm. Dr. Sevda Sungur, Uzm. Dr. Fatih Torlak ve Uzm. Dr. Ahmet Mamur tarafından verildi.
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