Eskişehir İl Sağlık Müdürü 5 İlçedeki Sağlık Kuruluşlarını Ziyaret Etti - Son Dakika
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Sağlık

Eskişehir İl Sağlık Müdürü 5 İlçedeki Sağlık Kuruluşlarını Ziyaret Etti

Eskişehir İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Yaşar Bildirici, Mahmudiye, Çifteler, Han, Kırka ve Seyitgazi ilçelerindeki sağlık kuruluşlarına ziyarette bulunarak çalışmalar hakkında bilgi aldı. Bildirici, hastane başhekimleri ve yöneticileriyle görüşerek yapılması planlanan çalışmaları değerlendirdi. Ayrıca, inşaatı süren Toplum Sağlığı Merkezi ve yeni hizmete giren 112 Acil Sağlık Hizmetleri binasını da inceledi. Bildirici, sağlık çalışanlarının özverili çalışmalarını takdir etti ve vatandaşların sağlığını koruma ve geliştirme konusundaki kararlılığını vurguladı.

02.08.2024 12:43
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Eskişehir İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Yaşar Bildirici'nin, 5 ilçedeki sağlık kuruluşlarına ziyaretlerde bulunduğu bildirildi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Mahmudiye, Çifteler, Han, Kırka ve Seyitgazi ilçelerinde hizmet veren sağlık kuruluşlarına ziyarette bulunan Bildirici, yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

Mahmudiye İlçe Entegre Hastanesi, Çifteler Devlet Hastanesi, 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonları, Toplum Sağlığı Merkezleri ve Aile Sağlığı Merkezlerini ziyaret eden Bildirici, hastane başhekimleri ve yöneticileriyle bir araya gelerek yapılması planlanan çalışmaları görüştü. Hekimlerin ve sağlık çalışanlarının talep ve önerilerini dinleyen Bildirici, vatandaşlara "geçmiş olsun" dileğinde bulundu.

Han'da yapımı süren Toplum Sağlığı Merkezi inşaatını inceleyen Bildirici, Kırka'da ise yeni hizmete giren 112 Acil Sağlık Hizmetleri binasına uğradı.

Seyitgazi'deki sağlık kuruluşlarında çalışanlarla bir araya gelen Bildirici, vatandaşların sağlık hizmetlerine ilişkin görüşlerini dinledi.

Han Kaymakam Vekili Esra Kodaz, Seyitgazi Kaymakamı Recep Ali Çolak ve Han Belediye Başkanı Bekir Belceli ile görüşen Bildirici, ilçelerdeki sağlık hizmetlerine dair görüş alışverişinde bulundu.

Doç. Dr. Yaşar Bildirici, ziyaretlerinin ardından yaptığı açıklamada, sağlık hizmetlerinin kalitesinin artırılması ve vatandaş memnuniyetinin sağlanması adına önemli değerlendirmelerde bulunduğunu belirtti.

Sağlık çalışanlarının özverili çalışmalarını takdir ettiğini aktaran Bildirici, vatandaşların sağlığını koruma ve geliştirme konusundaki kararlılığını bir kez daha vurguladı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Sağlık Eskişehir İl Sağlık Müdürü 5 İlçedeki Sağlık Kuruluşlarını Ziyaret Etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eskişehir İl Sağlık Müdürü 5 İlçedeki Sağlık Kuruluşlarını Ziyaret Etti - Son Dakika
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