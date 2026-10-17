Eskişehir İl Sağlık Müdürü Bildirici başkanlığında Gören Sistemi sunumu yapıldı

Eskişehir İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Yaşar Bildirici başkanlığında, Gören Sistemi Değerlendirme Sunumu gerçekleştirildi.

Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığının koordinasyonunda düzenlenen toplantıya; Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Op. Dr. Serkan Ceyhan ve ilgili hastane yöneticileri katıldı. Toplantıda, Gören Sistemi'nin mevcut durumu, uygulama süreçleri ve geliştirilmesi gereken alanlar değerlendirildi. Sağlık hizmetlerinin etkin ve verimli yürütülmesi, kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi ve hizmet kalitesinin artırılmasına yönelik görüş alışverişinde bulunuldu.