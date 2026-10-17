Eskişehir İl Sağlık Müdürü Bildirici, Şirintepe ASM\'de sağlık çalışanlarıyla görüştü

Eskişehir İl Sağlık Müdürü Bildirici, Şirintepe ASM'de sağlık çalışanlarıyla görüştüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Eskişehir İl Sağlık Müdürü Yaşar Bildirici, Şirintepe Aile Sağlığı Merkezini ziyaret ederek sağlık çalışanlarının talep ve önerilerini dinledi. Bildirici, birinci basamak hizmetlerin kaliteli sunulmasının önemine değinerek kalitenin artırılması için değerlendirmelerde bulundu.
Eskişehir İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Yaşar Bildirici, Şirintepe Aile Sağlığı Merkezini ziyaret ederek sağlık çalışanlarının talep ve önerilerini dinledi.
Bildirici'ye ziyarette Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Babur Mimtaş ile Tepebaşı İlçe Sağlık Müdürü Uzm. Mustafa Tuzcu eşlik etti.
Merkezde görevli sağlık çalışanlarıyla görüşen Bildirici, sunulan hizmetler ve yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Bildirici, birinci basamak sağlık hizmetlerinin etkin, erişilebilir ve kaliteli sunulmasının önemine değinerek, hizmet kalitesinin artırılmasına yönelik değerlendirmelerde bulundu.
Ziyaret, görüş alışverişinin ardından sona erdi.
Kaynak: AA
Sizin düşünceleriniz neler ?