Eskişehir İl Sağlık Müdürü, Tepebaşı'nda 9 birimli merkez inşaatını inceledi - Son Dakika
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Eskişehir İl Sağlık Müdürü, Tepebaşı'nda 9 birimli merkez inşaatını inceledi

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Eskişehir İl Sağlık Müdürü, Tepebaşı\'nda 9 birimli merkez inşaatını inceledi
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Eskişehir İl Sağlık Müdürü Bildirici, Tepebaşı'nda yapımı süren Kumlubel Aile Sağlığı Merkezi ve 112 istasyonu inşaatını inceledi. Dokuz birimli merkez bölge halkının birinci basamak sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştıracak, 112 istasyonu acil altyapıyı güçlendirecek.

Eskişehir İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Yaşar Bildirici, Tepebaşı ilçesinde yapımı süren Kumlubel Aile Sağlığı Merkezi ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu inşaatında incelemelerde bulundu.

Destek Hizmetleri Başkanı Erol Yılmaz'ın da eşlik ettiği ziyarette Bildirici, yetkililerden inşaatın son durumu ve çalışmaların ilerleyişi hakkında bilgi aldı.

Dokuz aile hekimliği biriminin yer alacağı merkezin tamamlanmasıyla bölge halkının birinci basamak sağlık hizmetlerine erişiminin kolaylaştırılması, 112 istasyonuyla da acil sağlık hizmetleri altyapısının güçlendirilmesi hedefleniyor.

Bildirici, çalışmaların planlanan takvim doğrultusunda ilerlemesinin önemine değinerek inşaatta görevli personele kolaylıklar diledi.

Kaynak: AA
EskişehirTepebaşıGüncelSağlıkSon Dakika

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