Eskişehir Şehir Hastanesi'nde 1000'inci açık kalp ameliyatı başarıyla gerçekleştirildi - Son Dakika
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Sağlık

Eskişehir Şehir Hastanesi'nde 1000'inci açık kalp ameliyatı başarıyla gerçekleştirildi

Eskişehir Şehir Hastanesi\'nde 1000\'inci açık kalp ameliyatı başarıyla gerçekleştirildi

Eskişehir Şehir Hastanesi Kalp Damar Cerrahisi uzmanları tarafından gerçekleştirilen 1000'inci açık kalp ameliyatı başarıyla tamamlandı. Hastanede 2019 yılından bu yana yapılan açık kalp ameliyatlarıyla birçok hasta sağlığına kavuştu. Ameliyatı geçiren Emine Yıldız, operasyon sonrası kendisini iyi hissettiğini belirterek sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

03.05.2024 09:29
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Eskişehir Şehir Hastanesi Kalp Damar Cerrahisi uzmanları tarafından 1000'inci açık kalp ameliyatı başarıyla gerçekleştirildi.

Hastanede 2019 yılından bu yana uygulanan açık kalp ameliyatlarıyla birçok hasta sağlığına kavuştu. Bu alanda 61 yaşındaki hasta Emine Yıldız'a yapılan ameliyat, hastanede gerçekleştirilen 1000'inci cerrahi çalışma olarak kayıtlara geçti.

Kalp Damar Cerrahı Opr. Dr. Etem Yücekaya, gazetecilere, hastanedeki açık kalp ameliyatlarının dünyadaki örnekleriyle aynı ortalamaya sahip olduğunu söyledi.

Açık kalp ameliyatlarındaki başarı oranlarının yüksek olduğunu belirten Yücekaya, serviste 9 doktorun hizmet verdiğini bildirdi.

Hastanede ameliyat edilerek sağlığına kavuşan ve kısa sürede taburcu edilmesi beklenen Yıldız da operasyon sonrası kendisini iyi hissettiğini belirterek, emeği geçen sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Sağlık Eskişehir Şehir Hastanesi'nde 1000'inci açık kalp ameliyatı başarıyla gerçekleştirildi - Son Dakika

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