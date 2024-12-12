Eskişehir Şehir Hastanesi\'ne Sertifika

Sağlık

Eskişehir Şehir Hastanesi, "Beslenme Dostu ve Fiziksel Aktiviteyi Destekleyen İş Yeri Programı" kapsamında çalışan sağlığını destekleyen çalışmalarıyla sertifika almaya hak kazandı.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, sertifikanın İl Sağlık Müdürü Yaşar Bildirici tarafından Başhekim Yardımcısı Dr. Ali Uncu'ya teslim edildiği belirtildi.

Sertifika tesliminde hastane yönetimi, başkanlar ve başkan yardımcılarının da yer aldığı kaydedilen açıklamada, "Yunus Emre Devlet Hastanesine de 'Beslenme Dostu ve Fiziksel Aktiviteyi Destekleyen İş Yeri Sertifikası' verilmişti. Şehir Hastanesi'nin de bu sertifikayı alması, Eskişehir'de sağlık kurumları arasında sağlıklı yaşam uygulamalarını teşvik etme yönündeki çalışmaların genişlediğini bir kez daha ortaya koydu." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Sağlık Müdürü Yaşar Bildirici, Eskişehir'de bulunan diğer sağlık kurumlarıyla bu uygulamaların yaygınlaştırılacağını vurguladı.

Hastanenin bu konuda başarı elde etmesinin sağlıklı yaşam uygulamalarının kurum kültürü gelmesinin önemini gösterdiğine dikkati çeken Bildirici, bu başarının Şehir Hastanesi çalışanları için bir motivasyon kaynağı olduğunu sözlerine ekledi.