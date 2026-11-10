Eskişehir Şehir Hastanesinde Nütrisyon Birimi beslenme farkındalığı için stant açtı - Son Dakika
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Eskişehir Şehir Hastanesinde Nütrisyon Birimi beslenme farkındalığı için stant açtı

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Eskişehir Şehir Hastanesinde Nütrisyon Birimi beslenme farkındalığı için stant açtı
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Eskişehir Şehir Hastanesinin B Blok girişinde Nütrisyon Birimi tarafından yetersiz ve dengesiz beslenmeye ilişkin bilgilendirme standı açıldı. Standı ziyaret eden İl Sağlık Müdürü ve Başhekim, erken tespit ve zamanında beslenme desteğinin hasta bakımındaki önemine dikkati çekti.

Eskişehir Şehir Hastanesinde yetersiz ve dengesiz beslenmenin sağlık üzerindeki etkilerine ilişkin farkındalık oluşturmak amacıyla stant açıldı.

Hastanenin B Blok girişinde Nütrisyon Birimi tarafından kurulan stantta, vatandaşlara yetersiz ve dengesiz beslenmenin nedenleri ve sağlık üzerindeki etkileri hakkında bilgi verildi.

İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Yaşar Bildirici, Başhekim Prof. Dr. Mustafa Cem Algın ve hastane yöneticileri de standı ziyaret ederek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Hastaneye başvuran vatandaşların da davet edildiği etkinlikte, yetersiz ve dengesiz beslenmenin erken tespit edilmesinin ve zamanında beslenme desteği sağlanmasının hasta bakımındaki önemine dikkati çekildi.

Kaynak: AA
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