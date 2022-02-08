Eskişehir Şehir Hastanesinde yerli aşı yoğunluğu yaşanıyor - Son Dakika

Yerli aşı TURKOVAC'ın, Eskişehir Şehir Hastanesinde uygulanmasına devam ediliyor.

Şehir Hastanesinden yapılan açıklamaya göre, Türk bilim insanları tarafından yüzde 100 yerli olarak geliştirilen ve vatandaşların hizmetine sunulan TURKOVAC aşısı Eskişehir Şehir Hastanesi aşı polikliniklerinde uygulanıyor.

Randevu alarak hastaneye gelenlerin aşıları sırayla yapılıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen, Nevşehir'den kente gelen 57 yaşındaki Dursun Demir, 3 doz Sinovac aşısı yaptırdığını belirterek, 4. doz hatırlatma aşısını da yerli olan TURKOVAC'tan yana kullandığını ifade etti.

Aşı için hastaneye gelen 59 yaşındaki Dudu Demir ise yerli aşı olduğu için TURKOVAC'ı tercih ettiğini anlattı.

50 yaşındaki Jale Tınaztepe de daha önce 2 doz BioNTech aşısı olduğu bilgisini verdi.

Tınaztepe, "3. doz için TURKOVAC'ı tercih ettim. Sebebi, yerli ve milli olmasıdır. Devletime ve yaptığı çalışmalara güveniyorum. Herkesin bir an önce aşılarını yaptırmalarını öneriyorum." ifadesini kullandı.