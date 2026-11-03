ESOGÜ bağımlılık polikliniği kumar oynama bozukluğuna tedavi sunuyor - Son Dakika
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ESOGÜ bağımlılık polikliniği kumar oynama bozukluğuna tedavi sunuyor

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ESOGÜ bağımlılık polikliniği kumar oynama bozukluğuna tedavi sunuyor
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ESOGÜ Tıp Fakültesi bünyesindeki Davranışsal Bağımlılıklar Polikliniği, başta kumar oynama bozukluğu olmak üzere davranışsal bağımlılıklara psikiyatrik değerlendirme ve tedavi sunuyor. Poliklinik pazartesi öğleden sonra hizmet veriyor, başvuru bilgisi sekreterlikten alınabiliyor.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı bünyesindeki Davranışsal Bağımlılıklar Polikliniği'nde, başta kumar oynama bozukluğu olmak üzere davranışsal bağımlılıklarla ilgili sorun yaşayan bireylere yönelik psikiyatrik değerlendirme ve tedavi hizmetleri sunuluyor.

Konu ile ilgili bilgi veren ESOGÜ Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı'ndan Öğr. Gör. Dr. Leman Deniz Tarlacık, davranışsal bağımlılıkların, kişinin bazı davranışları kontrol etmekte zorlanması ve bu davranışları kendisine veya çevresine zarar vermesine rağmen sürdürmesiyle ortaya çıktığını söyledi. Özellikle kumar oynama başta olmak üzere dijital oyunlar, internet ve sosyal medya kullanımıyla ilgili sorunlar; kişinin aile ilişkilerini, iş ve eğitim hayatını, sosyal yaşamını ve ruh sağlığını olumsuz etkilediğine dikkat çeken Tarlacık, konuşmasının devamında şunları söyledi:

"Kişinin bu davranışlara giderek daha fazla zaman ayırması, azaltmak veya bırakmak istemesine rağmen bunu başaramaması ve yaşadığı olumsuzluklara rağmen davranışını sürdürmesi, profesyonel destek ihtiyacına işaret edebilir. Davranışsal bağımlılıklar, uygun değerlendirme ve tedavi yöntemleriyle ele alınabilen ruh sağlığı sorunlarıdır. Hastanemiz Davranışsal Bağımlılıklar Polikliniği, pazartesi günleri öğleden sonra hizmet vermektedir. Randevu ve başvuru işlemleri hakkında Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Poliklinik Sekreterliği'nden bilgi alınabilir."

Kaynak: İHA
Eskişehir Osman Gazi ÜniversitesiSağlıkSon Dakika

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