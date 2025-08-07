Evde Konserve Tehlikesi - Son Dakika
Sağlık

Evde Konserve Tehlikesi

07.08.2025 15:59
Uzmanlar, evde konserve yapımında hijyen kurallarına uyulmazsa zehirlenme riski olduğunu belirtti.

GIDA Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Üyesi Uğur Toprak, evde konserve yapımı sırasında yapılan bazı işlemlerin 'Clostridium botulinum' mikroorganizması nedeniyle 'ölümle bile' sonuçlanabilen zehirlenmelere yol açabileceğini belirterek, "'İllaki endüstriyel ürünleri kullanın' demiyoruz ancak evde yapılacak konservelerde mümkün olduğunca, hijyen kurallarına dikkat edilmesi önemli" dedi.

Sonbaharın yaklaşması ile birlikte gerek gıda sanayinde gerekse evlerde yoğun biçimde salça ve konserve üretimine başlandı. Birçok kişi de evde yazlık sebze ve meyvelerinden çeşitli yöntemlerle kışın tüketmek için konserve hazırlıyor. Gıda Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Üyesi Uğur Toprak, vatandaşları konserve hazırlanırken dikkat edilmemesi halinde yaşanabilecek tehlikelere karşı uyardı.

'EVDE YAPILMASINI ÖNERMİYORUZ'

Konserve işleminin çok eski yıllara dayandığını belirten Toprak, "Dondurucunun ve buzdolabının olmadığı dönemler, ürünlerin bozulmasını engellemek için yapılan bir işlemdi. Ancak, usulüne uygun ve dikkatli bir şekilde hazırlanmadığında ölümle sonuçlanan vakaları neden olabiliyor. 'Clostridium botulinum' dediğiniz mikroorganizma nedeniyle domates, biber gibi çeşitli ürünlerle hazırlanan konservelerde ölüm vakaları ile karşılaşabiliyoruz. Clostridium botulinumu ortadan kaldırmak için 120 derecenin üzerinde kaynatma yapılması gerekiyor. Evlerde kullandığımız düdüklü tencerelere benzeyen sistem olan kapalı otoklavlarda sanayi tipi konservelerde bu işlemi uygulanıyor. Evlerde bu sıcaklığa çok fazla ulaşılamıyor. Bu nedenle de biz evde yapılmasını önermiyoruz" diye konuştu.

'AÇILAN KONSERVE 2 GÜN İÇERİSİNDE TÜKETİLMELİ'

Evde konserve yapacaklara tavsiyelerde bulunan Uğur Toprak, "Özellikle ürünün temizliği önemli. Kavanozların temiz olması gerekiyor. Kavanoz kapaklarının ikinci kez kullanılmasını önermiyoruz. Çünkü contaları aşınma yapabilir. Ürünü kaynattıktan sonra hızla soğutmak gerekiyor. Sonra güneş almayan serin bir yerde tutmalı. Kullanılacak ürünün kapağının bombe ve sızıntı yapmamış olması önemli. Fabrikasyon aldığınız ürünler için de bu geçerli. İçinde hava kabarcıkları ve köpüklenme görürsek de kesinlikle tüketilmemeliyiz. Açılan bir konserve 2 gün içerisinde tüketilmeli. Aksi halde ciddi anlamda birçok ilde de gördüğümüz ölüm vakaları ile karşılaşabiliriz" ifadelerini kullandı. Mide bulantısı, ishal, kusma ve ateş gibi belirtilerin gıda zehirlenmesi semptomları olduğuna dikkat çeken Toprak, "Böyle bir durumla karşılaşılması halinde doktora başvurulması gerekiyor. 'İllaki endüstriyel ürünleri kullanın' demiyoruz. Ancak evde yapılacak konservelerde mümkün olduğunca, hijyen kurallarına dikkat edilmesi önemli" dedi.

Kaynak: DHA

Zehirlenme, Sağlık, Yaşam, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

