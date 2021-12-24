Evlilik öncesi ücretsiz SMA testi uygulamasına devam ediliyor - Son Dakika

Evlilik öncesi ücretsiz SMA testi uygulamasına devam ediliyor

ANKARA - Spinal Müsküler Atrofi hastalığının önlenmesine yönelik evlilik öncesi çiftlerin SMA tarama uygulamasına devam ediliyor. Uygulama kapsamında aile hekimleri tarafından, evlenecek çiftlerden kan testi alınıyor.

SMA hastalığının önlenmesine yönelik çiftlerin evlilik öncesi tarama programından geçmesini sağlayacak test uygulaması Çankaya Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Merkezi'nde devam ediyor. 81 ilde dün itibari ile SMA testlerine başladığını belirten Çankaya Ana Çocuk Sağlığı Planlaması Merkezi Sorumlu Hekimi Hülya Avşar, "Öncelikle evlenecek çiftler müracaatta bulunuyorlar. Bu test bir zorunluluk olmadığı için biz çiftlere bu yönde öneride bulunuyoruz. SMA için önce erkekten kan alıyoruz, eğer bir taşıyıcılık varsa eş adayı kadından da kan testi alıyoruz. Taşıyıcılık varsa genetik laboratuvara yönlendiriyoruz. Testin sonuçlanma süresi daha belli değil" ifadelerine yer verdi.

"Büyük bir proje"

Testin yaptırılması aileler için ve Türkiye için çok önemli olduğunu belirten Avşar, "Sosyal medyada SMA'lı hastaları ve ailelerin çaresizliğini görüyoruz. Sağlık Bakanlığı'nın pahalı olan bu test uygulamasını başlatması büyük bir proje" değerlendirmesinde bulundu.

"Biz tarama programlarına alışkınız"

Yaz dönemine göre bu dönemde evliliğin az olması dolayısıyla şu ana kadar yoğunluğun olmadığını aktaran Çocuk, Ergen, Kadın, ve Üreme Sağlığı Birim Sorumlusu Doktor Ayten Türkay, "Süreçte bir sıkıntı yok. Biz tarama programlarına alışkınız. 27 Aralık itibari ile laboratuvar kan numunelerini almaya başlayacak. Şu anda kanlar bizde duruyor. Pazartesi itibari ile laboratuvarda kan teslimine başlanacak" diye konuştu.

Evlenecek çiftlerin rapor için başvurduklarında test hakkında bilgilendirmenin yapılacağını dile getiren Türkay, "Aile hekimlerin bu bilgilendirmesini dikkate alıp evlilik öncesi SMA taraması testlerini yaptırsınlar. Tarama programlarında bir zorunluluk koyulmadığı için yapılması o aile ve toplum için çok önemli. Evlilik öncesi sağlık raporu almak üzere aile sağlığı merkezlerine başvuran çiftlerden özellikle ücretsiz SMA taraması testlerini yaptırmasını istiyoruz" açıklamasında bulundu.

Evlilik öncesi rapor almaya gelen Burhan Avcı ve Meryem Sağlam (24), "Çocuklarımız ve geleceğimiz için olması gereken bir uygulamaydı. İlerde çocuğun hayatı için ve kendi hayatımızda pişmanlığın olmaması için gerekli bir uygulamaydı ve biz de gönüllü olduk. İlk önce kan testi verdik. Umarım kalıtsal genetik bir durum veya taşıyıcılık yoktur" dedi.