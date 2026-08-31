Ezgi Katırcı 20 Kilo Verdi - Son Dakika
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Ezgi Katırcı 20 Kilo Verdi

Ezgi Katırcı 20 Kilo Verdi
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Ezgi Katırcı, Şirintepe Sağlıklı Hayat Merkezi'nde 5 ayda 20 kilo vererek sağlıklı alışkanlıklar edindi.

Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı Şirintepe Sağlıklı Hayat Merkezi'nde beslenme danışmanlığı hizmeti alan Ezgi Katırcı, yaklaşık 5 ayda 20 kilo vererek sağlıklı yaşam alışkanlıkları kazandı.

Tepebaşı ilçesinde hizmet veren merkezde Diyetisyen Gülşah Yıldız'ın danışmanlığında beslenme düzenini yeniden oluşturan Katırcı, kilo verme sürecinde günlük yaşamında daha fazla hareket etmeye başladı.

Yaklaşık 5 aylık süreçte 20 kilo veren Katırcı, değişimin yalnızca fiziksel olmadığını, kendisini daha enerjik ve hareketli hissettiğini belirtti.

Katırcı, sağlıklı beslenme programına başlamadan önce günlük yaşamında asansörü tercih ettiğini ifade ederek, şöyle devam etti:

"Bu sürece başladığımda en büyük hedefim sağlıklı bir şekilde kilo vermekti. Ancak zaman içerisinde bunun sadece kilo vermekten ibaret olmadığını gördüm. Kendimi daha hafif, daha enerjik ve daha iyi hissetmeye başladım. Eskiden günlük hayatımda asansörü tercih ederken artık merdivenleri rahatlıkla kullanabiliyorum. Hayatım tamamen değişti."

Düzenli kontrollerini sürdüren Katırcı, kendisine önerilen beslenme düzenini günlük yaşamına uyarlayarak süreci devam ettirdi.

Şirintepe Sağlıklı Hayat Merkezi Diyetisyeni Gülşah Yıldız da sağlıklı kilo verme sürecinde kişiye özel planlamanın önemine dikkati çekti.

Yıldız, danışmanlık sürecinde kişinin yaşı, günlük yaşamı, beslenme alışkanlıkları ve ihtiyaçlarının birlikte değerlendirildiğine değinerek, amaçlarının yalnızca tartıdaki kilo değişimi olmadığını belirtti.

Sağlıklı beslenmenin kısa süreli diyet programı olarak görülmemesi, yaşam boyu sürdürülebilecek alışkanlığa dönüştürülmesi gerektiğini vurgulayan Yıldız, "Bizim için önemli olan kişinin sadece kilo vermesi değil, sağlıklı beslenme alışkanlıklarını öğrenmesi ve bunu günlük yaşamının bir parçası haline getirmesi. Ezgi Hanım da sürece büyük bir uyum gösterdi. Düzenli kontroller, doğru beslenme alışkanlıkları ve günlük yaşamda hareketin artırılmasıyla çok güzel bir sonuç elde ettik." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Ezgi Katırcı 20 Kilo Verdi - Son Dakika

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