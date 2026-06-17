Ezine\'de \'Sağlıklı Çocuk, Sağlıklı Gelecek\' etkinliği

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde 'Sağlıklı Çocuk, Sağlıklı Gelecek' programı çerçevesinde Ezine Yahya Çavuş İlkokulu'nda çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Ezine İlçe Sağlık Müdürlüğü ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün iş birliğinde 'Sağlıklı Çocuk, Sağlıklı Gelecek' programı gerçekleştirildi. Etkinlikte, Ezine Yahya Çavuş İlkokulu bahçesinde kurulan Sağlıklı Beslenme, Aile Hekimliği, Ağız ve Diş Sağlığı, Kişisel Hijyen ve Hastalıklardan Korunma, 112 Acil Sağlık Hizmetleri ve UMKE istasyonlarında sağlık personelleri tarafından öğrencilere uygulamalı eğitimler verildi.

Etkinlik çerçevesinde öğrenciler, sağlıklı yaşam, dengeli beslenme, hijyen, fiziksel aktivite ve ilk yardım konularında hazırlanan atölye çalışmaları ile etkinliklere katılarak hem yeni bilgiler edindi hem de eğlenceli vakit geçirdi. Ayrıca İlçe Emniyet Müdürlüğü, Ezine Belediyesi İtfaiye Amirliği ve Zabıta ekipleri tarafından da kendi görev alanlarıyla ilgili bilgilendirmeler yapılarak öğrencilerde farkındalık oluşturuldu.

Ezine Kaymakamı Yusuf Kaptanoğlu, sağlıklı nesillerin yetişmesinde çocukluk döneminde kazanılan doğru alışkanlıkların büyük önem taşıdığını belirterek, programın çocukların sağlık bilincinin gelişmesine önemli katkılar sunduğunu ifade etti. - ÇANAKKALE