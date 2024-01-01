Felçli hasta robot destekli yürüme sistemiyle adımlarını atmaya başladı

Sedye ile geldiği hastanede felçli hasta ilk adımlarını atmaya başladı

Felç geçiren kadın, 'Robot Destekli Yürüme Sistemi' sayesinde ilk adımlarını atmaya başladı

BOLU - Dünyada nadir görülen Guillain-Barre Sendromu'na yakalanan Fatma Şahin, felçli geldiği Bolu İzzet Baysal Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 'Robot Destekli Yürüme Sistemi' sayesinde ilk adımlarını atmaya başladı.

Karacasu beldesi sınırları içerisinde olan 200 yatak kapasiteli İzzet Baysal Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi 'yürüyemez' denilen hastalara umut olmaya devam ediyor. Yaklaşık 6 ay önce Sakarya'da yaşayan Fatma Şahin, Guillain-Barre Sendromu'na yakalanarak belden aşağısı felç oldu. Yürüme kabiliyetini kaybeden ve iki elini hareket ettiremeyen Fatma Şahin, çeşitli hastanelerde eşi Hasan Şahin ile birlikte çare aradı. Aradığını bulamayan ve yatalak şekilde hayatına devam eden Fatma Şahin, tavsiye üzerine Bolu İzzet Baysal Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne geldi. Sedye ile hastaneye getirilen Şahin, yaklaşık 3 aylık tedavinin ardından ilk adımlarını atmaya başladı. 'Robot Destekli Yürüme Sistemi' sayesinde tekrardan yürüme kabiliyetini kazanmaya başlayan Fatma Şahin, mutlu olduğunu ifade etti.

"Yatalak olarak geldiğim hastaneden yürüyerek çıkmak istiyorum"

3 aylık tedavinin ardından ilk adımlarını atmanın mutluluğunu yaşadığını ifade eden Fatma Şahin, "6 aydır felçliyim. Buraya sedye ile geldim. Çok şükür şimdi yürümeye başladım. 3 ayda ilk adımlarımı atmaya başladım. Robot yürüme makinesi yürümeme çok faydalı oldu. Eşim de yanımdan hiç ayrılmadı. Hep destek oldu. İki elim ve iki ayağım felçliydi. Şuan hareket ediyorum. Adım atabiliyorum. Çok mutluyum. Allah razı olsun devletimizden, doktorlarımızdan. Yatalak olarak geldiğim hastaneden yürüyerek çıkmak istiyorum. Allah'ın izniyle" diye konuştu.

"Hastalık süresi boyunca seve seve ilgilendim eşimle"

Hasan Şahin, " Kurban Bayramı'nın birinci günü eşimin iki eli ve iki ayağı felç oldu. Sonra ambulans çağırdık. Akyazı devlet hastanesine gittik. Oradan bizi Sakarya'ya sevk ettiler. Araştırma hastanesindeki bizi muayene edecek doktorumuz izinliymiş. Doktoru aradılar hemen gelerek eşime ilk müdahaleyi yaptı. Teşhisleri konuldu ve bir hafta boyunca sıkı bir müşahede altında tuttular. Sakarya'da 1 ay kaldıktan sonra bizi eve gönderdiler, evde eşimin yanına hiç ziyaretçi almadık. İlaçlarla tedavi devam etti. 3 ay boyunca ilaç tedavisi gördü. Sonrasında ise Bolu Fizik Tedavi Hastanesi'ni tavsiye ettiler. Buraya geldik muayenemizi yaptırdık kayıt işlemlerini yaptırdık. Burada yapılan tedavilerle kısa süre içerisinde çok iyi netice aldık. Şuanda eşim yürüyüş robotunu kullanıyor. Robot sayesinde beynine emir veriliyor. Artık son aşamaya gelindi, yavaş yavaş ilk adımlarını atmaya başladı. Buraya ilk geldiğimizde eşim yatalaktı. Çok iyi geldi bu hastanedeki tedavi. Allah devletimize zeval vermesin. Mutluyuz. Hastalık süresi boyunca seve seve ilgilendim eşimle. Eşimi bu dereceye getiren biraz da kendi emeklerim" dedi.

"Hem ellerinde hem de ayaklarında herhangi bir hareket yoktu"

Hastalık süresinde Fatma Şahin ile ilgilenen Fizyoterapi Teknikeri Dr. Rıfat Adıay, "İlk geldiğinde hem ellerinde hem de ayaklarında herhangi bir hareket yoktu. Şu anda çok şükür dört ayaklı walker ile yürümeye başladı" dedi.