Fermuar Sistemi ile Acil Geçiş

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Fermuar Sistemi ile Yaşama Yol Ver

ARDAHAN - Ardahan İl Sağlık Müdürlüğü, trafikte ambulansların geçiş üstünlüğüne dikkat çekti.

Olay yerine ulaşmaları hayati önem taşıyan 112 Acil Servis ekipleri, son zamanlarda duyarsız sürücülerin yol vermemesiyle de mücadele ediyor. Bu kapsamda, Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek'in katılımı ile "Fermuar Sistemiyle Yaşama Yol Ver" tatbikatı gerçekleştirildi.

Trafikte acil geçiş koridoru açarak, hasta ve yaralıların en kısa sürede sağlık hizmetine ulaşmasını sağlamak amacıyla Sağlık Bakanlığımızca uygulanan "Fermurar Sistemi" hakkında toplumsal duyarlılığın artması hedefiyle ilimizde "Fermuar Sistemiyle Yaşama Yol Ver" tatbikatı gerçekleştirildi.

TOKİ yolunda İl Sağlık Müdürlüğü Acil Sağlık Hizmetleri Birimleri ve İl Emniyet Müdürlüğü trafik ekiplerince gerçekleştirilen tatbikatta, trafikte önü kapanan ambülans, sıkışan trafikteki araçların Fermuar Sistemiyle açılmasıyla birlikte trafikten kurtulup içerisindeki hastayı hızlı bir şekilde hastaneye götürdü.