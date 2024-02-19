Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nde ilk kez kemiğe implante işitme cihazı takıldı - Son Dakika
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Sağlık

Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nde ilk kez kemiğe implante işitme cihazı takıldı

Fethi Sekin Şehir Hastanesi\'nde ilk kez kemiğe implante işitme cihazı takıldı

Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nde gerçekleştirilen operasyonda, daha önce ameliyat geçiren ve işitme kaybı yaşayan bir hastaya kemiğe implante işitme cihazı takıldı. Bu nadir bir ameliyat olan işlem, başarıyla gerçekleştirildi ve hastanın işitmesinin düzelmesi bekleniyor.

19.02.2024 23:08
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Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nde ilk, kemiğe implante işitme cihazı takıldı

ELAZIĞ - Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nde ilk kez düzenlenen operasyonda kemiğe implante işitme cihazı takıldı.

Daha önce her iki kulağından kronik kulak enfeksiyonu nedeniyle ameliyat geçirmiş olan hasta, işitme kaybı şikayetiyle Fethi Sekin Şehir Hastanesi, Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Kliniğine başvurdu. Klinik ve Eğitim Sorumlusu Prof. Dr. Öner Sakallıoğlu tarafından muayene edilen ve tetkikleri yapılan hastanın ameliyat olması gerektiği kendisine iletildi. Özellikli bir işlem olan ve nadiren yapılabilen bir ameliyat ile hastaya kemiğe implante işitme cihazı takılması ameliyatı başarı ile gerçekleştirildi.

Yapılan işlemin çok spesifik bir ameliyat olduğunu dile getiren Prof. Dr. Öner Sakallıoğlu, "Bu ameliyat Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nde ilk kez yapıldı ve ülkemizde de nadiren uygulanabiliyor. 26 yaşında kadın hastamız bize işitme kaybı şikayetiyle başvurdu. Hastamız daha öncesinde iki defa, her iki kulağından kronik kulak enfeksiyonu sebebiyle ameliyat edilmiş. Uzun yıllardır işitme kaybı olan hastamıza, hastanemizde ilk kez yaptığımız bir ameliyatla 'kemiğe implante işitme cihazı uygulamasını' genel anestezi altında başarıyla uyguladık. Hastamızın bu uygulamadan şifa görmesini, işitmesinin anlamlı bir şekilde düzelmesini bekliyoruz" dedi.

Kaynak: İHA

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