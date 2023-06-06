Muğla'da kaynayan salça kazanına düşen çocuk ağır yaralandı! Ambulans uçakla İstanbul'a nakledildi - Son Dakika
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Muğla'da kaynayan salça kazanına düşen çocuk ağır yaralandı! Ambulans uçakla İstanbul'a nakledildi

Muğla'da kaynayan salça kazanına düşen çocuk ağır yaralandı! Ambulans uçakla İstanbul'a nakledildi

06.06.2023 19:35

Muğla'nın Fethiye ilçesinde 2 yaşındaki çocuk, salça yapmak için kaynatılan kazana düştü ve 2. derece yanıklarla yaralandı. Ambulans uçakla İstanbul'a nakledilen çocuk, ileri tedavi için Ümraniye Yanık Merkezi'ne götürüldü.

Fethiye'de 2 yaşındaki Öykü Merve, anne ve babasının salça yapmak için domates kaynattığı kazanın içine düştü. Kız çocuğunun vücudunda 2. derece yanık oluşurken, ailesinin çabaları ve sağlık ekiplerince çocuk, Fethiye Devlet Hastanesine kaldırıldı.

AMBULANS UÇAKLA İSTANBUL'A SEVK EDİLDİ

İlk müdahalesinin ardından küçük Öykü, ileri tedavi ihtiyacının karşılanacağı İstanbul Ümraniye Yanık Merkezi'ne nakli için Dalaman Havalimanına götürüldü. Yaralı çocuğun ambulans uçakla İstanbul'a nakli sağlandı.

Kaynak: İHA
YORUMLAR (1)
  • Necati Kaya: Sorumsuz ailelerin çocuk sahibi olması ,çocuklar için yaşamsal bir risk.bu sorumsuzluğun ceremesini çocuklar yaşamların bir döneminde veya hayatları boyunca çekiyorlar. Yazık. Cevap Yaz 2 0 Yayından Kaldır
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İstanbul, Ümraniye, Fethiye, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Muğla'da kaynayan salça kazanına düşen çocuk ağır yaralandı! Ambulans uçakla İstanbul'a nakledildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Muğla'da kaynayan salça kazanına düşen çocuk ağır yaralandı! Ambulans uçakla İstanbul'a nakledildi - Son Dakika
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