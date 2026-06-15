Muğla'nın Fethiye Tersane adasında rahatsızlanan vatandaş Sahil Güvenlik ekipleri tarafından tıbbi tahliyesi gerçekleştirildi.
Fethiye Tersane adasında bir vatandaşın rahatsızlanması üzerine yardım çağrısı yapıldı. Yapılan yardım çağrısı üzerine bölgeye yönlendirilen Sahil Güvenlik ekibi rahatsızlanan vatandaşı bota alarak kıyıda bekleyen 112 ambulans ekiplerine teslim etti. - MUĞLA
Son Dakika › Sağlık › Fethiye'de Rahatsızlanan Vatandaş Tahliye Edildi - Son Dakika
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