Fethiye Gökçeovacık su isale grup hattı yenileniyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) Genel Müdürlüğü, Fethiye ilçesi Gökçeovacık Mahallesi'nde önemli bir içme suyu yenileme yatırımını hayata geçiriyor. Çalışma kapsamında yaklaşık 3 bin metre uzunluğundaki mevcut ana içme suyu hattı daha büyük çaplı hatlarla yenilenirken, Gökçeovacık'ın yanı sıra Kavacık ve Dalaman ilçesine bağlı Sabunlu Mahallesi de bu yatırımdan yararlanacak.

Artan su ihtiyacına uygun yeni hat yapılıyor

Fethiye'nin Gökçeovacık ve çevresindeki grup mahallelerine içme suyu sağlayan mevcut ana hat, kullanım ömrünü tamamlaması ve yıllar içinde nüfus artışı nedeniyle bölgenin ihtiyacına yeterli cevap veremiyordu. Bölgenin engebeli arazi yapısı, havuz kullanımı ve yapılaşmadaki artış da özellikle yaz aylarında basınç düşüklüğü ve su kesintilerine neden oluyordu.

Bölgede yaşanan bu sorunların çözümü amacıyla MUSKİ Genel Müdürlüğü tarafından yapılan incelemelerin ardından yaklaşık 3 bin metrelik ana içme suyu hattının yenilenmesine başlandı. Çalışma kapsamında Gökçeovacık'ın yanı sıra grup mahalleleri olan Kavacık ile Dalaman ilçesine bağlı Sabunlu Mahallesi de bu yatırımdan faydalanacak. Çalışmanın tamamlanmasıyla birlikte grup mahallelerinin kesintisiz içme suyuna kavuşması sağlanacak. Yenilenen hat sayesinde uzun yıllar su kesintilerine neden olabilecek arızaların önüne geçilerek bölgedeki içme suyu hizmetinin daha sürdürülebilir hale getirilmesi amaçlanıyor.

Dalaman Sabunlu Mahalle Muhtarı Baki Varol, mevcut grup hattının yenilenmesinden memnuniyet duyduklarını belirterek, "1992'lerde Sabunlu grup suyu olaraktan yapıldı. Aynı zamanda bu su Göcek Belenpınar'a ve Taşpınara da hizmet veriyor. Şimdi tabii sularımız yetmiyor, nüfus çoğaldı. Böyle bir imkanı ize sonduğu için kendilerine çok teşekkür ediyoruz"

Gökçeovacık Mahalle Muhtarı Mehmet Kabak, "Özel İdare zamanında biraz iyileştirme yaptık ama bu yaklaşık 3 bin metrelik bölümü yüzlük olarak kaldı. Bu borumuzu değiştirdikten sonra bir 10-15 yıl rahatlayacağız. Ahmet Başkanımız sağ olsun bize bu imkanları sağladı. Ondan dolayı kendilerine çok çok teşekkür ediyorum" dedi.

Kavacık Mahalle Muhtarı Ramazan Güçlü, "Arazilerin içinden geçiyordu daha önceki bu su boruları. Tabii ki zaman geçtikçe ihtiyaç da fazlalaşıyor. MUSKİ'nin bize bu imkanı sağladığı için Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Aras'a, MUSKİ ekibine çok çok teşekkür ediyoruz" dedi.

MUSKİ Genel Müdürlüğü Göcek Bölgesi ekipler sorumlusu Serter Mert Demirel, "Bu bölgedeki mevcut hattımız 119'luk olup kendisinin artık yetersiz kalması sebebiyle burada üç bin metrelik bir imalat yapmaktayız. Yerine 200'lük HDPE boru ile değişim sağlayacağız. Bu sayede grup köylerimizin su sorununu çözmek istiyoruz. Amacımız buradaki vatandaşlarımızın su problemlerini çözüp, daha iyi hizmet sağlamak" dedi.