Fındık Hasadı için Güvenlik Uyarısı

Yaklaşan fındık hasadı öncesi uyarılarda bulunan Ortopedi Uzmanı Prof. Dr. Atilla Çıtlak, özellikle sarp ve engebeli arazilerde fındık toplayacak olan yöre halkının bahçelere girmeden önce kendilerini fiziksel olarak hazırlık yapmaları ve koruyucu ekipman kullanmaları gerektiğini söyledi.

Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi ve Ortopedi Uzmanı Prof. Dr. Atilla Çıtlak, Karadeniz'in arazi yapısının fındık hasadını zorlaştırdığını belirtti. Prof. Dr. Çıtlak, "Giresun, dünyanın en kaliteli fındıklarının üretildiği bir bölge. Ancak arazilerimiz oldukça engebeli ve sarp. Bu nedenle hasat büyük ölçüde insan gücüyle gerçekleştiriliyor ve her yıl ciddi yaralanmalar yaşanıyor. Geçtiğimiz yıl hastanemize başvuran 628 travma vakasının 48'i fındık hasadı sırasında meydana geldi. Bunun yanı sıra dal çarpmasına bağlı göz yaralanmaları ile alerjik reaksiyonlar nedeniyle başvurularda da belirgin artış gözlendi" dedi.

Hasat öncesi hazırlık hayati önem taşıyor

Fındık hasadının basit bir iş gibi görülmemesi gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Çıtlak, özellikle dik ve kaygan arazilerde çalışacak kişilerin gerekli önlemleri almalarının büyük önem taşıdığını ifade etti.

Araziye yabancı olanlar, ileri yaştakiler ve düzenli fiziksel aktivite yapmayan kişilerin daha fazla risk altında bulunduğunu belirten Çıtlak, "Fındık hasadına başlamadan önce hem fiziksel olarak hazırlanılmalı hem de uygun ekipman kullanılmalıdır. Hasat, yalnızca bahçeye girip fındık toplamak değil, hazırlık ve güvenlik gerektiren bir süreçtir. Koruyucu gözlük, kaymayı önleyen uygun ayakkabı ve cildi koruyan giysiler mutlaka kullanılmalıdır. Aksi halde göz yaralanmaları, alerjik reaksiyonlar ve düşmeye bağlı kırıklarla sıkça karşılaşıyoruz" diye konuştu.