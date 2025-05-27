Fındık Yaprağı Sarması: Kansere Umut - Son Dakika
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Sağlık

Fındık Yaprağı Sarması: Kansere Umut

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27.05.2025 10:37
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Fındık Yaprağı Sarması: Kansere Umut
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Fındık yaprağı sarması, kanserle savaşan doğal bir besin olarak yeniden popülerlik kazanıyor.

Önce sarması yapıldı, şimdi de kansere umut oldu

Fındık yaprağı sarmasının son dönemde popüler olmaya başlaması ile birlikte bilim insanları da fındık yaprağındaki anti-kanser etkisini gündeme getirdi

GİRESUN - Karadeniz'in unutulmuş geleneksel lezzetlerinden biri olan fındık yaprağı sarması, yeniden mutfaklarda yer bulmaya başlarken, yapılan bilimsel çalışmalar bu bitkinin yalnızca kültürel bir değer değil, aynı zamanda kansere karşı etkili doğal bir savaşçı olduğunu ortaya koydu.

Yıllar boyunca sadece ticari bir ürün olarak anılan fındığın yaprakları da yeniden keşfediliyor. Giresun'un Piraziz ilçesinde yerel halk tarafından mayıs ayında toplanan taze fındık yaprakları, geleneksel tariflerle sarma yapımında kullanılıyor. Bu lezzetin yeniden mutfaklara kazandırılmasında öncü rol üstlenen Piraziz Yerel Eylem Grubu Derneği (PİRYEG), unutulmaya yüz tutmuş yemek kültürünü canlandırmakla kalmıyor, aynı zamanda sağlıklı beslenme açısından yeni kapılar aralıyor.

Fındık yaprağı sarmasını ilçede yaşayan 85 yaşındaki bir kadından öğrendiğini ifade eden PİRYEG üyesi Demet Öztürk, "Fındıkla uğraşırken bir teyzem bana 'Mayıs geldi, fındık yaprağı sarması saracağını' söylemesi üzerine ilgimi çektiği için öğrendim. Meğer yıllardır yapılıyor, ama unutulmuş. Uç yaprakları toplayıp sıcak suda haşlıyoruz, klasik iç harçla sarıp pişiriyoruz. Üzerine limon sıkıldığında asma yaprağından ayırt etmek neredeyse imkansız oluyor" dedi.

Prof. Dr. Ayşegül Çebi: "Fındık yaprağında antikanser etkisi var"

Fındık yaprağının geleneksel kullanımının çok ötesine geçen yönünü olduğunu belirten Giresun Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ayşegül Çebi, yürüttükleri laboratuvar araştırmalarında fındık yaprağından elde edilen ekstraktların antikanser etkilerini gözlemlediklerini açıkladı.

Prof. Dr. Çebi,"Çalışmalarımızda meme ve akciğer kanseri hücrelerine karşı, fındık yaprağının hem ethanol hem de metanol ekstraktlarının hücre öldürücü etkiler gösterdiğini ortaya koyduk. Yaprakta, kemoterapötik etkiye sahip doğal bir bileşen olan 'paklitaksele" benzer maddeler bulundu. Bu da fındık yaprağının alternatif bir antikanser ajan olarak araştırılabileceğini gösteriyor" diye konuştu.

Her sofrada bir tabak şifa

Fındık yaprağındaki antikanser maddenin ilaç formuna dönüştürülmesi için projelerin de olduğunu ifade eden Prof. Dr. Ayşegül Çebi, "Bilindiği gibi paklitaksel, porsuk ağacı denilen bir ağaçtan üretilmektedir. Bu madde de daha sonradan ilaç formuna dönüştürüldü. Belki alternatif bir kaynak olarak kullanılabilir mi diye yola çıktık. Şuan bu konuda çalışma yapmak için projelerimiz bulunmaktadır. Fındık yaprağı sarması artık sadece bir besin değil, umut vaat eden bir gelecek. Gerek içerdiği besin değerleriyle gerekse kansere karşı olası etkileriyle bu unutulmuş lezzet. Bundan sonraki çalışmalar ise kanser ilacı yapılması yönünde olacaktır. Bizim yaptığımız sadece bir başlangıçtır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Gastronomi, Giresun, Sağlık, Güncel, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Fındık Yaprağı Sarması: Kansere Umut - Son Dakika

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