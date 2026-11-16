Fırat Üniversitesi Hastanesi\'nde diyabet taraması yapıldı, risk grubu bilgilendirildi

Elazığ Fırat Üniversitesi Hastanesi'nde, diyabet farkındalığına önem çekmek için kan şekeri taraması yapıldı.

Fırat Üniversitesi Hastanesi'nde, 14 Kasım Dünya Diyabet günü dolayısıyla tarama etkinliği gerçekleştirildi. Hastanenin poliklinik girişine stant kurularak vatandaşların parmak ucundan kan şekeri ölçümü yapıldı. Tarama sonucunda risk grubunda olan vatandaşlara sağlıklı beslenme ve hareketli yaşam üzerine bilgilendirmeler yapıldı.

Diyabetin çağın en büyük sağlık sorunlarından biri olduğunu belirten Prof. Dr. Kader Uğur, "Günümüzde dünya genelinde yaklaşık 589 milyon kişinin diyabetle yaşıyor. Bu sayının 2050 yılında 853 milyona ulaşması öngörülüyor. Her 9 kişiden birinin diyabet hastası. Bu rakamlar Türkiye'de ise yaklaşık 12 milyon kişinin diyabetle yaşadığının tahmin edildiğini, dünya genelinde yaklaşık 252 milyon kişinin henüz diyabet tanısı almadığını, rakamların hastalığın ne denli büyük bir sağlık sorunu olduğunu ortaya koyuyor. Diyabete erken müdahale hayat kurtarır. Diyabetle mücadelede risk grubunda bulunan kişilerin belirlenmesi büyük önem taşıyor. Sağlıklı beslenme alışkanlıklarının kazanılması, fiziksel hareketliliğin artırılması ve fazla kiloların verilmesinin diyabete bağlı organ hasarlarının önlenmesinde önemli rol oynar" ifadelerini kullandı.