Fırat Üniversitesi Hastanesi'nde diyabet taraması yapıldı, risk grubu bilgilendirildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Fırat Üniversitesi Hastanesi'nde diyabet taraması yapıldı, risk grubu bilgilendirildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Fırat Üniversitesi Hastanesi\'nde diyabet taraması yapıldı, risk grubu bilgilendirildi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Elazığ'daki Fırat Üniversitesi Hastanesi'nde Dünya Diyabet Günü dolayısıyla kurulan stantta kan şekeri ölçüldü. Risk grubundakilere sağlıklı beslenme ve hareketli yaşam önerilirken Prof. Dr. Kader Uğur, dünyada 589 milyon kişinin diyabetle yaşadığını söyledi.

Elazığ Fırat Üniversitesi Hastanesi'nde, diyabet farkındalığına önem çekmek için kan şekeri taraması yapıldı.

Fırat Üniversitesi Hastanesi'nde, 14 Kasım Dünya Diyabet günü dolayısıyla tarama etkinliği gerçekleştirildi. Hastanenin poliklinik girişine stant kurularak vatandaşların parmak ucundan kan şekeri ölçümü yapıldı. Tarama sonucunda risk grubunda olan vatandaşlara sağlıklı beslenme ve hareketli yaşam üzerine bilgilendirmeler yapıldı.

Diyabetin çağın en büyük sağlık sorunlarından biri olduğunu belirten Prof. Dr. Kader Uğur, "Günümüzde dünya genelinde yaklaşık 589 milyon kişinin diyabetle yaşıyor. Bu sayının 2050 yılında 853 milyona ulaşması öngörülüyor. Her 9 kişiden birinin diyabet hastası. Bu rakamlar Türkiye'de ise yaklaşık 12 milyon kişinin diyabetle yaşadığının tahmin edildiğini, dünya genelinde yaklaşık 252 milyon kişinin henüz diyabet tanısı almadığını, rakamların hastalığın ne denli büyük bir sağlık sorunu olduğunu ortaya koyuyor. Diyabete erken müdahale hayat kurtarır. Diyabetle mücadelede risk grubunda bulunan kişilerin belirlenmesi büyük önem taşıyor. Sağlıklı beslenme alışkanlıklarının kazanılması, fiziksel hareketliliğin artırılması ve fazla kiloların verilmesinin diyabete bağlı organ hasarlarının önlenmesinde önemli rol oynar" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA
Dünya Diyabet GünüYerel HaberlerElazığGüncelSağlıkYaşamSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Büşra Özdemir, AK Parti’ye geçişin ilk adımını attı Büşra Özdemir, AK Parti'ye geçişin ilk adımını attı
Yıllardır suyun içindeydi 30 yıl sonra ezan sesi duyuldu Yıllardır suyun içindeydi! 30 yıl sonra ezan sesi duyuldu
Konya’yı karıştıran yasak aşk skandalı Sonu iki taraf için de kötü bitti Konya'yı karıştıran yasak aşk skandalı! Sonu iki taraf için de kötü bitti
Tamir için geldi, banyoya gizli kamera yerleştirdi Tamir için geldi, banyoya gizli kamera yerleştirdi
Karşı odadaki personeli ağırlayan kaymakamın paylaşımı büyük tartışma yarattı Karşı odadaki personeli ağırlayan kaymakamın paylaşımı büyük tartışma yarattı
Netflix’in yeni dizisinde silah üzerindeki mesaj tartışma yarattı Netflix'in yeni dizisinde silah üzerindeki mesaj tartışma yarattı
15:28
Araştırma hastanesinde ortalık karıştı: Terbiyesizler, terörist miyim ben
Araştırma hastanesinde ortalık karıştı: Terbiyesizler, terörist miyim ben?
15:20
İsmail Kartal’ın Fenerbahçe’den ayrılırken aldığı para ortaya çıktı
İsmail Kartal'ın Fenerbahçe'den ayrılırken aldığı para ortaya çıktı
14:54
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kayıtsız kalamadığı pankart: İşte bizim farkımız budur
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kayıtsız kalamadığı pankart: İşte bizim farkımız budur
14:48
Memura ocakta yüzde 7,91 zam hesabı: Öğretmen ve polis ne kadar alacak
Memura ocakta yüzde 7,91 zam hesabı: Öğretmen ve polis ne kadar alacak?
14:45
Fatih Terim ABD’deki baloya korumalarla katıldı: Arkasından ayrılmadılar
Fatih Terim ABD'deki baloya korumalarla katıldı: Arkasından ayrılmadılar
14:12
Karadeniz’de yük gemisi battı 12 Türk mürettebatın tamamı kurtarıldı
Karadeniz'de yük gemisi battı! 12 Türk mürettebatın tamamı kurtarıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.11.2026 15:33:06. #7.12#
SON DAKİKA: Fırat Üniversitesi Hastanesi'nde diyabet taraması yapıldı, risk grubu bilgilendirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android