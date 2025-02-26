Fırtına Hasta İçin Ambulans Helikopter Gönderdi

Sağlık

Iğdır'da fırtına ve tipi yolu kapatınca hasta ambulans helikopterle hastaneye ulaştırıldı

IĞDIR - Iğdır'ın Tuzluca ilçesinde köyde rahatsızlanan hasta, yolların fırtına ve tipiden dolayı kapanması ile ambulans helikopterle hastaneye götürüldü.

Iğdır'da günlerdir etkili olan fırtına ve tipi vatandaşların sağlık sorunlarına çözüm konusunda da sıkıntı yaşamasına neden oluyor. Edinilen bilgiye göre Tuzluca ilçesi Yaylacık köyünde rahatsızlanan 75 yaşındaki Tahar Güntekin'in durumu için acil bir müdahale ihtiyacı doğdu.112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarın düşmesi üzerine ekipler hastaya müdahale için yola çıktı. Köy yolunun kapalı olduğunu öğrenen ekipler durumu hava kontrol merkezine bildirdi. Bunun üzerine Sağlık Bakanlığı, Van'dan bir ambulans helikopteri gönderdi. Helikopter, köydeki hastayı aldıktan sonra 5. Hudut Tugay Komutanlığının bahçesine iniş yaptı. Hastaya gerekli acil müdahale yapıldıktan sonra Iğdır Dr. Nevruz Erez Devlet Hastanesine sevk edildi.