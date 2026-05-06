Fizyoterapi Kariyer Etkinliği - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Fizyoterapi Kariyer Etkinliği

Fizyoterapi Kariyer Etkinliği
06.05.2026 00:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Gelişim Üniversitesi'nde fizyoterapinin geleceği ve meslek hayatı ele alındı.

İstanbul Gelişim Üniversitesi'nde düzenlenen "Fizyoterapide Kariyer Yolculuğu" etkinliği ile fizyoterapinin geleceği ele alındı. Etkinlikte konuşma yapan TBMM Nevşehir Milletvekili Emre Çalışkan, Türkiye'nin fizyoterapi alanında lider konumda yer aldığını vurguladı.

İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü iş birliğiyle, Mehmet Akif Ersoy Konferans Salonu'nda gerçekleşen etkinlik, saygı duruşu ve İstiklal Marşıyla başladı. Fizyoterapinin bugününün ve geleceğinin değerlendirildiği etkinlikte Türkiye Fizyoterapistler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Uzman Fizyoterapist Zafer Aksungur ile TBMM Nevşehir Milletvekili Emre Çalışkan konuşma yaptı.

Üniversite öğrencileri, mezuniyet öncesi deneyim kazanıyor

Fizyoterapi öğrencilerini mezun olmadan meslek hayatına hazırlamayı planladıklarını belirten TBMM Nevşehir Milletvekili Emre Çalışkan, şu ifadeleri kullandı:

"TBMM'deki ilk ve tek fizyoterapist milletvekili olarak, aynı zamanda mesleğimizin kuruluşunda uzun yıllar yöneticilik yapmış biri olarak fizyoterapi öğrencileriyle üniversitelerde buluşuyoruz. Hem deneyimlerimizden bahsediyoruz hem fizyoterapinin dünü, bugünü ve yarınıyla alakalı söyleşiler yapıp öğrencilerin sorularını yanıtlıyoruz. Öğrenci arkadaşlarımızın mezuniyetinden sonrasıyla alakalı şimdiden plan yapmaları için bu toplantıları tertip ediyoruz. Bütün illerde de inşallah yapacağız. Türkiye Fizyoterapistler Derneği'nin organizasyonuyla üniversitelerimizde bunu yapmaya devam edeceğiz. Birçok üniversitedeki arkadaşlarımızı mezuniyetten önce hem bilgilendirmek hem de meslek hayatlarına daha hazırlıklı olmalarını sağlamak için bu söyleşileri planladık."

Sağlık turizmine katkı sağlıyor

Türkiye'de fizyoterapinin iyi bir noktada olduğunu ve sağlık turizmine katkı sağladığını belirten Milletvekili Çalışkan, "Türkiye özellikle Sağlık Bakanlığı'nın yaptığı hastanelerle, üniversite hastaneleriyle fizyoterapi alanında Türkiye'de ve dünyada çok iyi bir noktada. Birçok teknoloji artık ülkemizde mevcut. Daha önce hastalarımız yabancı ülkelere gitmek zorunda kalırken, artık sağlık turizmiyle beraber fizyoterapi için ülkemize çok ciddi bir rağbet var. Özellikle hemipleji ve tetrapleji hastalarımızın SGK sisteminde karşılanması sebebiyle de çok ciddi rağbet görüyor. Fizyoterapi alanında şu an hem Orta Doğu'da hem Avrupa'da hem de kıtalararası birçok ülkede en çok rağbet gören ülkelerden biriyiz ve hatta en çok rağbet gören ülkeyiz diyebilirim" diye konuştu.

Kalitenin her geçen gün arttığını belirten Çalışkan, Türkiye'de mezun olup fizyoterapist unvanı alan kişilerin birçok ülkede çalışabilme imkanı bulduğunun da altını çizdi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Fizyoterapi Kariyer Etkinliği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu
Çin’de havai fişek fabrikasındaki patlamada 21 kişi hayatını kaybetti Çin'de havai fişek fabrikasındaki patlamada 21 kişi hayatını kaybetti
Beyaz Saray’da hareketli saatler Silahlı şüpheli polis tarafından vuruldu Beyaz Saray'da hareketli saatler! Silahlı şüpheli polis tarafından vuruldu
ABD, İranlı sivil tekneleri hedef aldı Saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti ABD, İranlı sivil tekneleri hedef aldı! Saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti
Savaştan bu yana bir ilk Japonya, Rus petrolünü teslim aldı Savaştan bu yana bir ilk! Japonya, Rus petrolünü teslim aldı
İsrailli general itiraf etti: Taş atanları bile öldürüyoruz İsrailli general itiraf etti: Taş atanları bile öldürüyoruz

23:09
Yüksekova’da Mayıs ayında 6 metrelik kar mesaisi: İş makineleri kar tünellerinde kayboldu
Yüksekova'da Mayıs ayında 6 metrelik kar mesaisi: İş makineleri kar tünellerinde kayboldu
22:45
AK Parti İl Başkanı sahneye çağrılırken anons krizi Bakan Yardımcısı, anında müdahale etti
AK Parti İl Başkanı sahneye çağrılırken anons krizi! Bakan Yardımcısı, anında müdahale etti
22:31
Beşiktaş’ı 908’de yıktılar Türkiye Kupası’nda ilk finalist Konyaspor
Beşiktaş'ı 90+8'de yıktılar! Türkiye Kupası'nda ilk finalist Konyaspor
22:14
İran ordusu: Son günlerde BAE’ye yönelik herhangi bir saldırı gerçekleştirmedik
İran ordusu: Son günlerde BAE'ye yönelik herhangi bir saldırı gerçekleştirmedik
21:03
Hakan Safi, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu
Hakan Safi, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu
20:58
Hazine Bakanı Şimşek: Eşel mobil sistemini devreye almasaydık, enflasyondaki artış daha dramatik olacaktı
Hazine Bakanı Şimşek: Eşel mobil sistemini devreye almasaydık, enflasyondaki artış daha dramatik olacaktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2026 01:11:38. #7.12#
SON DAKİKA: Fizyoterapi Kariyer Etkinliği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.