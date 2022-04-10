Fizyoterapist eşliğinde çilek hasadı - Son Dakika
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Fizyoterapist eşliğinde çilek hasadı

10.04.2022 10:07

- Fizyoterapist eşliğinde çilek hasadı Mersin'de tarım işçileri, "Dünya Fizyoterapi Günü" nedeniyle fizyoterapist eşliğinde hem kültür fizik hareketi yaptı, hem çilek topladı Mersin'in Silifke ilçesinde tarım işçileri tarlada fizyoterapist Mahmut Aydıner eşliğinde hem kültür fizik hareketi...

- Fizyoterapist eşliğinde çilek hasadı

Mersin'de tarım işçileri, "Dünya Fizyoterapi Günü" nedeniyle fizyoterapist eşliğinde hem kültür fizik hareketi yaptı, hem çilek topladı

MERSİN - Mersin'in Silifke ilçesinde tarım işçileri tarlada fizyoterapist Mahmut Aydıner eşliğinde hem kültür fizik hareketi yaptı, hem çilek topladı.

'Dünya Fizyoterapi Günü' nedeniyle Silifke Devlet Hastanesinden fizyoterapisti Mahmut Aydıner ve hemşire Rabia Cennet Tezcan tarlada çilek toplayan tarım işçilerini ziyaret ederek, ergonomi çalışma koşulları konularında bilgiler verdi.

Tarlada fizyoterapist eşliğinde kültür fizik hareketleri yapan işçiler, doğru oturup kalkma konularında bilgi sahibi oldular.

Fizyoterapist Mahmut Aydıner'in tarlada işçilere gösterdiği kültür fizik hareketlerini yapan işçiler bilinçlendirildi.Tarım işçileri hareketleri yapmakta zorlanırken, kültür fizik hareketleri sonrası rahatladıklarını belirttiler.

Çilek toplama esnasında ve sonrasında yapılan hareketleri öğrenmek için çaba harcayan işçiler, Silifke Devlet Hastanesi yetkililerine böyle bir hizmeti ayaklarına getirdikleri için teşekkür etti.

Bugüne kadar tarlada yanlış bir duruş sergilediklerini belirten işçiler, öğrendikleri hareketleri bundan sonra uygulayacaklarını söylediler.

Fizyoterapist eşliğinde çilek hasadı
Fizyoterapist eşliğinde çilek hasadı
Fizyoterapist eşliğinde çilek hasadı

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Mersin, Tarım, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Fizyoterapist eşliğinde çilek hasadı - Son Dakika


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