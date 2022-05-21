Fransa'da rahatsızlanan çocuk, tedavisi için Türkiye'ye getirildi - Son Dakika
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Fransa'da rahatsızlanan çocuk, tedavisi için Türkiye'ye getirildi

21.05.2022 17:47

Fransa'da ailesiyle yaşayan Türk vatandaşı çocuk, rahatsızlığı nedeniyle tedavi için ambulans uçakla Bursa'ya nakledildi.

Fransa'da ailesiyle yaşayan Türk vatandaşı çocuk, rahatsızlığı nedeniyle tedavi için ambulans uçakla Bursa'ya nakledildi.

Yabancı cisim aspirasyonuna bağlı solunum durması sonucu beyni oksijensiz kalan A.Ö. (5), Strazburg Hautepierre Hastanesinin yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı.

Ailenin yardım çağrısı üzerine Sağlık Bakanlığı tarafından Fransa'ya gönderilen ambulans uçağa alınan çocuk, Yenişehir Havalimanı'na getirildi.

Burada ambulansa konulan A.Ö, tedavisinin devam edeceği Bursa Şehir Hastanesine götürüldü.

Fransa'da rahatsızlanan çocuk, tedavisi için Türkiye'ye getirildi
Fransa'da rahatsızlanan çocuk, tedavisi için Türkiye'ye getirildi
Fransa'da rahatsızlanan çocuk, tedavisi için Türkiye'ye getirildi
Fransa'da rahatsızlanan çocuk, tedavisi için Türkiye'ye getirildi

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Fransa'da rahatsızlanan çocuk, tedavisi için Türkiye'ye getirildi - Son Dakika


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