FUJIFILM ve Sonomed'den Stratejik İş Birliği - Son Dakika
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Sağlık

FUJIFILM ve Sonomed'den Stratejik İş Birliği

FUJIFILM ve Sonomed\'den Stratejik İş Birliği
03.06.2025 13:38
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FUJIFILM ve Sonomed, Türkiye'de ileri görüntüleme teknolojileri için iş birliği yaptı.

SONOMED Sağlık Grubu ile dünya çapında ileri görüntüleme teknolojileri geliştiren FUJIFILM arasında stratejik iş birliği anlaşması imzalandı. İstanbul'da düzenlenen basın toplantısında, FUJIFILM Holdings Corporation Başkanı ve CEO'su Sayın Teiichi Goto ve Sonomed Sağlık Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Serdar Mutlu, iki kurum arasında gerçekleşen bu kapsamlı ortaklığı kamuoyuna duyurdu.

İş birliği kapsamında, FUJIFILM'in yüksek teknolojiye sahip cihazlarının Türkiye'deki erişimini artırmak ve sağlık hizmetlerinde dönüşüm yaratmak hedefleniyor. Özellikle FUJIFILM Oasis Velocity 1.2 Tesla Açık MR Sistemi, Sonomed'in yeni merkezinde kurulacak ve Türkiye'de bu yeni nesil modelin ilk kurulumu olacak. Bu yeni iş birliği ile Sonomed hem Türkiye'deki hizmetlerini ileri taşımayı hem de bölge ülkelerine yönelik sağlık projelerinde aktif rol almayı hedefliyor.

Dr. Serdar Mutlu, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Kaliteli ve güvenilir hizmet anlayışımızı uluslararası standartlarda sürdürebilmek için Fujifilm Healthcare ile önemli bir stratejik iş birliğine imza atıyoruz. Görüntüleme teknolojilerinde dünya liderlerinden biri olan Fujifilm ile başta 1.2 Tesla Açık MR olmak üzere, üst düzey yapay zeka destekli sistemleri Türkiye'ye kazandırmaktan memnuniyet duyuyoruz."

FUJIFILM Healthcare Türkiye Başkanı Hakan Bulut ise basın toplantısında yaptığı açıklamada şöyle konuştu:

"Bugün Fujifilm'in geliştirmiş olduğu ve dünyada erişilmiş en yüksek görüntüleme kalitesine sahip Oasis Velocity 1.2 Tesla Açık MR sistemimizi, Sonomed aracılığıyla Türk hastalarıyla buluşturmanın gururunu yaşıyoruz. Bu iş birliği sadece Türkiye ile sınırlı değil; Sonomed'in vizyonu sayesinde bölge ülkelerine de bu teknolojiyi ulaştırmayı hedefliyoruz."

FUJIFILM Holdings Corporation Başkanı Mr. Teiichi Goto, Türkiye'ye yaptığı bu ilk resmi ziyarette, iş birliğinin sadece cihaz tedariğinden ibaret olmadığını, uzun vadeli bir ortaklığın başlangıcı olduğunu vurguladı.

İş birliği kapsamında yapılan bilgilendirmede "Devreye alınacak sistemler arasında dijital mamografi, bilgisayarlı tomografi, kemik densitometri ve dijital röntgen cihazları da yer alacak. Bu sistemler, özellikle klostrofobisi olan, yaşlı, çocuk ve obez bireyler için özel tasarlanmış Oasis Velocity teknolojisiyle teşhis sürecinde yüksek konfor ve güvenilirlik sağlayacak. Aynı zamanda yapay zeka destekli algoritmalar ile teşhis süreçlerinin hızlandırılması ve doğruluğun artırılması hedefleniyor" denildi.

Kaynak: DHA

Teknoloji, Türkiye, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık FUJIFILM ve Sonomed'den Stratejik İş Birliği - Son Dakika

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