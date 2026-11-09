GAÜN Psikiyatri Kliniği\'nde derin TMS ile tedavi seçenekleri genişledi

Gaziantep Şahinbey Eğitim ve Araştırma Hastanesi Psikiyatri Kliniği, klasik Transkraniyal Manyetik Stimülasyon (TMS) uygulamalarının ardından derin TMS tedavisini de hastaların hizmetine sunarak ruh sağlığı alanında önemli bir ilke imza attı.

GAÜN Hastanesi Psikiyatri Kliniği, ruh sağlığı alanındaki ileri tedavi uygulamalarına bir yenisini daha ekledi. Kliniğe kazandırılan yeni nesil Transkraniyal Manyetik Stimülasyon (TMS) cihazıyla, klasik TMS uygulamalarının yanı sıra derin TMS protokolleri de uygulanabilecek.

GAÜN Psikiyatri Kliniği, 2019 yılından bu yana Gaziantep'te kamu hastaneleri arasında ilk kez uygulamaya aldığı klasik TMS hizmetinin ardından, derin TMS uygulamasını da hastaların hizmetine sunuyor. Yeni cihazla birlikte klasik TMS hizmeti kesintisiz devam ederken, hastaların tanı ve klinik durumlarına göre derin TMS de yeni bir tedavi seçeneği olarak uygulanabilecek.

Derin TMS ile tedavi seçenekleri genişliyor

GAÜN Hastanesi Başhekim Yardımcısı ve Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Bahadır Demir, derin TMS uygulamasının kliniğe kazandırılmasıyla ruh sağlığı alanındaki tedavi seçeneklerinin genişlediğini belirtti.

TMS tedavisinin, kafatası dışından uygulanan manyetik alan aracılığıyla hedeflenen beyin bölgesinde elektriksel uyarım sağlayan, girişimsel olmayan bir tedavi yöntemi olduğunu belirten Doç. Dr. Demir, uygulamanın cerrahi işlem, anestezi veya hastanede yatış gerektirmediğini söyledi.

Özellikle ilaç tedavisinden yeterli yanıt alınamayan majör depresyon ve obsesif kompulsif bozukluk hastalarında kullanılan yöntemin, uzman hekim değerlendirmesi doğrultusunda farklı ruhsal bozukluklarda da tedavi seçeneği olarak değerlendirilebildiğini kaydetti.

Tek cihazda klasik ve derin TMS imkanı

Kliniğe kazandırılan yeni cihazın hem klasik hem de derin TMS protokollerinin uygulanmasına imkan sağladığını belirten Doç. Dr. Demir, hastaların tanı ve klinik özelliklerine göre en uygun tedavi yönteminin uzman hekimler tarafından belirlendiğini ifade etti.

Doç. Dr. Demir, cihazın majör depresyon, obsesif kompulsif bozukluk ve travma sonrası stres bozukluğu gibi ruhsal hastalıkların yanı sıra nöropatik ağrının tedavisinde de kullanılabildiğini belirtti. Demir, ayrıca bağımlılıklarda madde kullanma isteğinin azaltılması ve şizofreninin bazı belirtilerine yönelik uygulamalarda da cihazdan yararlanılabildiğini kaydetti.

Bölge için yeni bir tedavi imkanı

Derin TMS uygulamasının Gaziantep'te kamu sağlık kuruluşları arasında ilk kez GAÜN Hastanesi'nde hayata geçirilmesinin, bölgedeki hastaların ileri ruhsal tedavi yöntemlerine erişimini artıracağını ifade eden Doç. Dr. Demir, şunları söyledi:

"Derin TMS'in kliniğimize kazandırılması, ilaç tedavisinden yeterli yarar görmeyen hastalarımız için önemli bir tedavi seçeneği oluşturuyor. 2019 yılından bu yana klasik TMS uygulamalarını sürdürüyoruz ve bu hizmetimiz aynı şekilde devam edecek. Derin TMS ile birlikte sahip olduğumuz bu birikimi daha geniş bir hasta grubunun hizmetine sunmayı hedefliyoruz."

Derin TMS uygulamasıyla, bölgedeki hastaların ileri ruhsal tedavi yöntemlerine erişiminin artırılması ve bu hizmetler için başka illere gitme ihtiyacının azaltılması hedefleniyor.