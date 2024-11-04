Gaziantep'te Evde Sağlık Hizmeti Memnuniyeti - Son Dakika
Üye Girişi
Sağlık

Gaziantep'te Evde Sağlık Hizmeti Memnuniyeti

Gaziantep'te evde sağlık hizmetlerinden yararlanan hastalar, ekiplerden memnun olduklarını belirtiyor.

04.11.2024 22:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep'te vatandaşlar evde sağlık hizmetlerinden memnun

GAZİANTEP - Gaziantep'te "Evinizde Yalnız Değilsiniz" sloganıyla aldıkları hizmetten memnun olan hastalar, tedavi boyunca sağlık ekiplerine durmadan dua ediyor.

Yaşlı, kronik rahatsızlığı nedeniyle yatağa bağımlı veya yürüyemeyecek kadar engelli hastaların tıbbi takiplerini evlerinde yapan sağlık ekipleri, büyük özveriyle görev yapıyor.

Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü Evde Sağlık Hizmetleri ekiplerince verilen evde sağlık hizmetinden yaşlı, yatağa bağımlı hastalar, palyatif bakım hastaları, ileri derecedeki kas hastaları, demans, parkinson tanılı hastalar, hematolojik ve onkolojik hastalık grupları, ameliyat sonrası hekimi tarafından evde takibi uygun görülen hastalar yararlanabiliyor.

Evde sağlık hizmeti ile yatağa bağımlı hale gelmiş hastalar, evlerinde ziyaret edilerek muayene, tetkik, tahlil, tedavi, tıbbi bakım ve rehabilitasyonları aile ortamında sağlanıyor, hastalar ile ailelerine sosyal ve psikolojik destek de veriliyor.

48 bin 772 ev ziyareti gerçekleştirildi

Evde Sağlık Hizmetleri Koordinasyon Merkezi 2017 yılından bu yana hizmet sunuyor. Ulusal çağrı merkezine vatandaşlar tarafından gelen çağrılara 15 dakika içinde cevap veriliyor. Merkezdeki koordinasyon ekipler tarafından aranan başvuru sahibinin ihtiyacı olan hizmete erişim için yönlendirilmesi sağlanıyor.

Gaziantep genelinde 16 evde sağlık ekibi hastalara hizmet verirken, Sağlık Bakanlığın belirlediği evde sağlık kriterlerine uygun olarak 2023 yılı içerisinde merkez ve ilçe hastaneleri 4110 yeni hasta, ağız ve diş sağlığı hastanesi merkezleri ise 547 yeni hasta olmak üzere toplam 4657 yeni vatandaşa evde sağlık hizmeti sunuldu.

2024 yılının Ocak- Eylül aylarında Gaziantep'te evde sağlık hizmetleri ekiplerince 48 bin 772 ev ziyareti gerçekleştirildi.

Evde sağlık hizmeti alan hastalar sağlık ekiplerine duacı

Kent merkezinin yanı sıra ilçelerdeki en ücra kırsal mahallelere giderek hastaların tedavilerini yapan sağlık ekiplerine hasta ve hasta yakınları, tedavi boyunca sağlık ekiplerine dua ve teşekkür ediyor.

Araban ilçesine bağlı kırsal Erenbağ Mahallesi'nde evde sağlık hizmeti alan hasta vatandaşlardan 78 yaşındaki Fatma Açıkgöz, hastalığı nedeniyle sağ ayağının kesildiğini ve yaklaşık 2 yıldır yatalak olduğu için evde sağlık hizmeti aldığını söyledi.

"Sağlık ekipleri köyümüze kadar gelip tedavimi yapıyorlar"

Sürekli bakıma ihtiyaç duyduğu için hastaneye gidemediğini vurgulayan Açıkgöz, aldığı hizmetten dolayı Sağlık Bakanlığı'na, Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü'ne ve sağlık ekiplerine dua ve teşekkür ederek, "Allah devletimizden razı olsun. Haftada iki defa sağlık ekipleri evime geliyorlar ve tedavimi yapıyorlar. Sağlık ekipleri dört dörtlük hizmet ediyor. Ben sağlık ekiplerinden çok razıyım, Allah tüm sağlık ekiplerinden razı olsun. Gaziantep çok uzak, ben hastaneye gidemiyorum. Sağlık ekipleri köyümüze kadar gelip tedavimi yapıyorlar. Evde sağlık hizmeti ekipleri bizi asla yalnız bırakmıyorlar. Allah onlardan razı olsun" dedi.

72 yaşındaki annesi Hanım İlseven'in hastalığı nedeniyle yıllardır yatalak olduğunu belirten Fikret İlseven, verilen sağlık hizmetlerinden çok memnun olduklarını belirterek, Sağlık Bakanlığı ve Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü nezdinde evde sağlık hizmetleri ekibine dua ederek, teşekkürlerini iletti.

Kaynak: İHA

Gaziantep, Sağlık, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Gaziantep'te Evde Sağlık Hizmeti Memnuniyeti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

22:38 Esenyurt’a gitmeyen Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal: İşim olmaz Esenyurt'a gitmeyen Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal: İşim olmaz
22:34 Fenerbahçe tribün liderlerinden Cem Gölbaşı tutuklandı Fenerbahçe tribün liderlerinden Cem Gölbaşı tutuklandı
21:15 DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan’dan Mardin’de isyan çağrısı DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan'dan Mardin'de isyan çağrısı
20:34 Kayyum kararları Esenyurt’u karıştırdı Terör propagandası yapan gruba polisten müdahale Kayyum kararları Esenyurt'u karıştırdı! Terör propagandası yapan gruba polisten müdahale
19:25 CHP lideri Özel işi gücü bırakıp Mardin’e gitti Kürsüden iktidara çağrısı var CHP lideri Özel işi gücü bırakıp Mardin'e gitti! Kürsüden iktidara çağrısı var
09:35 Ticaret Bakanlığı’ndan kasım indirimleri uyarısı Ticaret Bakanlığı'ndan kasım indirimleri uyarısı
09:35 Deprem gecesi oluşan 4 metrelik yarık ilçe halkının tüylerini ürpertiyor Deprem gecesi oluşan 4 metrelik yarık ilçe halkının tüylerini ürpertiyor
09:32 Bütün dünya Mourinho’nun Trabzonspor maçındaki hareketini konuşuyor Bütün dünya Mourinho'nun Trabzonspor maçındaki hareketini konuşuyor
09:31 Ekim ayı enflasyonu belli oldu Ekim ayı enflasyonu belli oldu
09:28 Düşüşler sona erdi: NFT satışlarında yeni bir başlangıç Düşüşler sona erdi: NFT satışlarında yeni bir başlangıç
09:21 Altın güçsüz seyrediyor Küresel piyasalar önemli verilere odaklandı Altın güçsüz seyrediyor! Küresel piyasalar önemli verilere odaklandı
09:21 Kayyum kararı sonrası Batman Belediyesi’nde arbede çıktı Kayyum kararı sonrası Batman Belediyesi'nde arbede çıktı
09:12 Yerine kayyum atanan Batman Belediye Başkanı Gülistan Sönük kimdir Yerine kayyum atanan Batman Belediye Başkanı Gülistan Sönük kimdir?
09:07 İmamoğlu’ndan kayyum tepkisi: İktidar kontrolü kaybetti, tutarsız ve ciddiyetsiz savrulmalar yaşıyor İmamoğlu'ndan kayyum tepkisi: İktidar kontrolü kaybetti, tutarsız ve ciddiyetsiz savrulmalar yaşıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.11.2024 23:35:39. #1.12#
SON DAKİKA: Gaziantep'te Evde Sağlık Hizmeti Memnuniyeti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.