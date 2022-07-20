GAZİANTEP'TE, HEM POZİTİF VAKA HEM DE AŞILAMA SAYISI ARTTI - Son Dakika
Üye Girişi

GAZİANTEP'TE, HEM POZİTİF VAKA HEM DE AŞILAMA SAYISI ARTTI

20.07.2022 11:54

GAZİANTEP İl Sağlık Müdürü Dr. Ümit Mutlu Tiryaki, koronavirüs vakalarında artış yaşandığına söyledi.

GAZİANTEP İl Sağlık Müdürü Dr. Ümit Mutlu Tiryaki, koronavirüs vakalarında artış yaşandığına söyledi. Tiryaki, haziran ayında günlük 1-2 olan pozitif vaka sayısının son günlerde 300'e kadar yükseldiğini, buna karşın aşılanma oranlarının da hız kazandığını belirterek, Haziran ayında 30-40 olan aşı sayısı şimdi 700'e kadar yükseldi dedi.

Gaziantep'te koronavirüs vaka sayılarında artış yaşandı. Mayıs ve haziran ayında günlük 1-2 olan pozitif vaka sayısının son günlerde 300'e kadar yükseldiğini belirten İl Sağlık Müdürü Dr. Ümit Mutlu Tiryaki, vaka oranlarındaki hareketlenmeyle birlikte şehirde günlük 30-40 olan aşılanma rakamlarının da yaklaşık 700'e yükseldiğini kaydetti. Dr. Tiryaki, pozitif vaka oranlarındaki artışın yoğun bakıma yansımadığını şu anda yoğun bakım servislerinde doluluk oranlarının yüzde 5 olduğunu ifade etti.

Dr. Ümit Mutlu Tiryaki, pozitif vakalarda belirtilerinin daha çok boğaz ağrısı, geniz yanması, ateş, halsizlik, kırgınlık, burun akıntısı ya da tıkanıklığı şeklinde gerçekleştiğini söyledi. Covid-19'un alt varyantlarının ortaya çıktığını söyleyen Dr. Tiryaki, Covid-19'un alt varyantları ortaya çıkmaya başladı. BA4-BA5 gibi. Şu anda Türkiye'de de görülen vakalar büyük oranda BA4-BA5. Çıkan vakalar bu iki mutasyondan birisi gibi görülüyor. Laboratuvarlarda da bunu teyit etmiş durumdayız. Covid-19' salgını şu anda biraz şekil değiştirdi. Daha önceki semptomlarla birebir aynı değil. Şu anda daha çok belirtileri boğaz ağrısı, genizde yanma, hafif ateş, halsizlik, kırgınlık, burun akıntısı veya tıkanıklığı şeklinde kendisini gösteriyor. Kronik hastalarda ise bu akciğere tutulumu ile öksürük şikayetleri ile vatandaşlar geliyor diye konuştu.

Tiryaki, hastanelerin doluluk oranlarının yüksek olmadığını ve pandemi hastanesi olarak devam edilen Dr. Ersin Arslan Ek Binasında Covid-19 yoğun bakım ünitesinin yüzde 3 doluluk oranı gösterdiğini söyledi.

Şehirde günlük birkaç olan pozitif vaka sayısının hızla artarak 300'e kadar yükseldiğini söyleyen Dr. Tiryaki, Hastanelerimizin şu anda doluluk oranları yüksek değil. Şu anda tüm hastanelerimiz temiz hastane. Pandemi hastanemizin şu anda servislerdeki doluluk oranları da yüzde 5 seviyesinde. Gaziantep'te günlük vaka oranlarımız ise bu hareketlenmeyle birlikte 200 ile 300 vaka arasında değişiyor. Bu vaka oranlarının daha da yükselmesi söz konusu olabilir ifadelerinde bulundu.

'GÜNLÜK AŞI RAKAMLARI 700'E KADAR YÜKSELDİ'

Pozitif vaka oranlarındaki artışla birlikte aşılanma oranlarında da hızlı bir yükseliş yaşandığına dikkat çeken Dr. Tiryaki, şöyle konuştu

İnsanlardaki rahatlamayla birlikte ne yazık ki o zamana kadar çok iyi giden aşılama çalışmaları tüm Türkiye'de bir anda aşağı seviyeye indi. Neredeyse yok denilecek kadar az aşı yapılır duruma gelinmişti. Gaziantep'te de aşılama rakamları günlük 30- 40'a kadar düşmüştü. Şu anda ise vaka sayılarındaki hareketlenme ile birlikte aşı sayılarımız da artış gösterdi. Günlük aşı rakamlarımız 700'e kadar yükseldi. Vatandaşlarımızı da uyarıyoruz. Aşısının üzerinden en az 6 ay geçmişse, kronik hastalığı varsa, aşı yapılmasında fayda var. Aşı her hastanemizde yapılıyor şu anda. Tüm aşı çeşitlerimiz de mevcut.

YORUMLAR
500
Yılın ilk 6 ayında hem elleçlenen yük hem de konteyner miktarı arttı Yılın ilk 6 ayında hem elleçlenen yük hem de konteyner miktarı arttı Şifa deposu kekik hem üreticisini hem de arıcıları sevindirdi Şifa deposu kekik hem üreticisini hem de arıcıları sevindirdi
Kaynak: DHA

Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Sağlık GAZİANTEP'TE, HEM POZİTİF VAKA HEM DE AŞILAMA SAYISI ARTTI - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
13:38 Beceriksiz oto hırsızı, çalmak istediği araç düz vites çıkınca ne yapacağını şaşırdı!
13:37 Akademisyen Celal Şengör'ün gençlik fotoğrafını görenler "Eser Yenenler'e benziyor" yorumunu yapmaktan kendilerini alamadı
13:31 Gasbetmek istediği kişiyi önce yumruklayarak bayılttı, sonra neyi var neyi yok çaldı!
13:19 Film gibi hayatta kalma öyküsü! 8 gün boyunca ormanda yaşayan Şehmus neden çıplak olduğunu anlattı
13:16 FETÖ'nün futbol yapılanmasında karar çıktı! Milli futbolcu Zafer Biryol'a hapis cezası verildi
13:04 Dede yanlışlıkla torununu da vurdu! Kızının birlikte olduğu yabancı şahsa kurşun yağdırdı
12:56 Sosyal medyayı sallayan görüntü! Halay çekenler insan değil mi?
12:36 Meteorolojiden 'Türkiye'de aşırı sıcak' açıklaması: Söz konusu değil
12:04 Aşırı sıcakların etkisiyle yangınların çoğaldığı İngiltere'de halk alevlerden kaçmak için siper kazıyor
11:44 Hakan Ural'dan "Tek gecelik ilişkimin ürünü" diyen babası Selçuk Ural'a yanıt: Allah var gam yok, her olanda bir hayır vardır
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.07.2022 13:45:41. #1.12#
SON DAKİKA: GAZİANTEP'TE, HEM POZİTİF VAKA HEM DE AŞILAMA SAYISI ARTTI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement