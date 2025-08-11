Gaziantep\'te Sigara Bırakma Polikliniği Başarıyla Hizmette

Gaziantep Şehir Hastanesi'nde hizmete giren Sigara Bırakma Polikliniğine bir yılda 2 bin 29 kişi başvurdu.

Sigaraya bağlı hastalıkların önlenmesi ve vatandaşların bağımlılıktan kurtulmasına destek olmak amacıyla 1 Temmuz 2024'te açılan poliklinikte, başvuran kişilere kişiselleştirilmiş tedavi programları uygulanıyor.

Doktorun gerekli gördüğü ilaçlar ise hastane tarafından ücretsiz sunuluyor.

"Sigaradan kurtulmak birçok dertten kurtulmaya yardımcı olur"

Gaziantep Şehir Hastanesi Başhekim Yardımcısı Gültekin Serdar Tolay, AA muhabirine, sigaranın dünyada en ölümcül hastalıklara yol açan başlıca nedenlerden biri olduğunu söyledi.

Birçok hastalığın oluşumuna sigaranın sebep olduğunu belirten Tolay, şunları kaydetti:

"Sigarayı bırakmanın, ölüm oranını yüzde 36 oranında azalttığı bilimsel bir gerçektir. Dünyada, Türkiye sigara içme oranında 9. sırada, Avrupa'da ise Bulgaristan'dan sonra 2. sıradayız. Her iki erkekten biri ve her dört kadından biri sigara içiyor. Aslında sigaradan kurtulmak birçok dertten kurtulmaya yardımcı olur. Bunun zararları bilimsel olarak kanıtlandığından dolayı tiryakilere sigarayı bırakmalarını tavsiye ediyoruz."

Poliklinikte görev yapan Uzman Doktor Mustafa Soylu ise tedaviyi kişiselleştirdiklerini, hasta ilk geldiğinde klinik muayene yaptıklarını ve kronik bir rahatsızlığı varsa onu değerlendirdiklerini ifade etti.

Hastalarla yaklaşık 15-20 dakika görüşme yaptıklarını ifade eden Soylu, tedavi sürecini şöyle anlattı:

"Uygun olursa medikal ilaç desteği sağlayıp süreci tamamlıyoruz. Hastalar bize müracaat ettiğinde, sigarayı bıraktıktan sonra 10. günde arayarak 3 ayrı görüşme sağlıyoruz. Elimizde net bir veri olmamakla birlikte bıraktırma oranımızı yüksek olarak değerlendiriyoruz. Açıldığımız günden bu yana 2 bin 29 kişiye hizmet verdik."

30 yıl sonra sigaradan kurtuldu

Sigara bağımlılığından 30 yıl sonra kurtulan 48 yaşındaki Nadire Gül, defalarca denemesine rağmen başarılı olamadığını, hastaneden aldığı destekle sigarayı bırakabildiğini söyledi.

Akciğer ameliyatı olduğunu söyleyen Gül, şöyle devam etti:

"Hastaneye sürekli geliyordum, sigara bırakma polikliniği olduğunu fark edince müracaat ettim. Bırakırken ilk 4-5 gün biraz zor geçmişti ama ondan sonra sorun olmadı. Öncesinde de defalarca bırakmaya çalıştım ama 2-3 ay sonra geri başladım. Çok şükür şimdi bırakabildim ve şu an çok iyi gidiyor. Önceden çocuklarım da rahatsız oluyorlardı, geceleri sabaha kadar öksürük oluyordu, ben de öyle olunca bırakma kararı aldım. Herkese tavsiye ediyorum."

Gül, sigarayı bıraktıktan sonra daha rahat nefes aldığını, öksürüğünün kesildiğini ve rahat uyuyabildiğini sözlerine ekledi.