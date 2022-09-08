Çocuklarda obeziteye karşı okul kantinlerinin denetlenmesi uyarısı - Son Dakika
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Çocuklarda obeziteye karşı okul kantinlerinin denetlenmesi uyarısı

08.09.2022 11:36
Çocuklarda obeziteye karşı okul kantinlerinin denetlenmesi uyarısı

Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Suzan Tabur, çocuklarda obeziteye karşı mücadele için okul yönetimlerine çok iş düştüğünü ve kantinlerin denetlenmesi gerektiğini söyledi.

Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Suzan Tabur, çocuklarda obeziteye karşı mücadele için okul yönetimlerine çok iş düştüğünü ve kantinlerin denetlenmesi gerektiğini söyledi.

Aynı zamanda Obezite Merkezi Sorumlu Hekimi de olan Prof. Dr. Tabur, AA muhabirine, Türkiye'nin obeziteyle mücadele konusunda önemli çalışmalar yaptığını söyledi.

Obezitenin birçok hastalığı tetiklediğini ve bu hastalıkların önüne geçebilmek için halkın bilinçlendirilmesi gerektiğini belirten Tabur, bitkisel gıdalardan fakir beslenmenin bu hastalıkta en önemli etkenlerden biri olduğunu ifade etti.

Tabur, obezitenin her yaşta görülebildiğini dile getirerek, "Teknolojiyle sağlıksız beslenme, aktivitesiz kalma obeziteyi çocukluk dönemine kadar indirdi. Son dönemlerde yapılan çalışmalarda yüzde 10'un üzerinde bir oran tespit edilmiş durumda. Bu da ilerideki obezitenin öncül bir durumu olarak karşımıza çıkıyor. Bu konularda farkındalık çok önemli. Halkın bilinç düzeyini artırmamız gerekiyor. Bu konularda bir takım toplantı ve paneller düzenlemeyi hedefliyoruz ve hastalarımıza hayatları boyunca sağlıklı beslenme alışkanlığının kazandırılması için çalışacağız." diye konuştu.

"Okullardaki kantinler de denetlenmeli"

Tabur, okulların başlamasıyla obeziteyle mücadele için birçok denetimin yapılması gerektiğini belirtti.

Çocukların spor yapmasının obeziteyle en önemli mücadele olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Suzan Tabur, şöyle konuştu:

"Çocukların hem bedensel sağlıkları için hem de obezitenin önüne geçebilmeleri için spor çok önemli. Beslenme açısından okullara da büyük görevler düşüyor. Fastfood tarzı yağ ve karbonhidrat olarak zengin gıdalar konusunda dikkatli davranmak gerekiyor. Okullarda çocuklara verilecek yemek programlarını buna göre ayarlamaları lazım. Okullardaki kantinler de denetlenmeli. Bu şekilde okul döneminden itibaren koruyucu tedbirler alınması lazım. İleride obezitenin önüne geçebilmek için çok önemli."

Asitli, şekerli ve katkı maddesi içeren gıdalara dikkat

İnsan vücudunda belli oranlar içinde yağ bulunduğunu ve bu oranların artması sebebiyle obezitenin oluştuğunu ifade eden Tabur, "Çocukların şekerli yiyecek ve içecekleri alması gereken oranları belirleyen bir programın olması gerekiyor. Özellikle asitli içecekler, şekerli ve katkı maddesi içeren gıdalar çok önemli. Bu konuda çocuklarımızı uyaralım. Okul yönetimiyle bu görüşülebilir. Okul yönetimlerine de çok iş düşüyor. Evde söylüyoruz ama okullarda da söylenmeli ve dikkat edilmeli." diye konuştu.

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Kaynak: AA

Gaziantep Üniversitesi, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Çocuklarda obeziteye karşı okul kantinlerinin denetlenmesi uyarısı - Son Dakika

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