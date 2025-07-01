Gazze'de İsrail Saldırıları: 69 Filistinli Öldü

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne sabah saatlerinden bu yana düzenlediği saldırılarda aralarında yardım bekleyen sivillerin de bulunduğu 69 Filistinli yaşamını yitirdi.

Gazze'ye insani yardım girişini kısıtlayıp halkı yerinden ederek insani felakete sebep olan İsrail ordusunun hedefinde zorla yerinden edilen ve insani yardım bekleyen siviller vardı.

Hastane kaynakları ve görgü tanıklarının aktardığına göre, Gazze kentinin güneydoğusundaki Zeytun Mahallesindeki Medhun caddesinde sivillerin toplandığı alana düzenlenen saldırıda 4 Filistinli hayatını kaybetti.

Gazze kentinin doğusundaki Derac mahallesinde Esad Saftavi Okulu önündeki sivillerin hedef alındığı saldırıda 3 Filistinli öldü.

Gazze kentinin doğusundaki Zeytun Mahallesi'nde sivillerin yaşadığı bir eve düzenlenen İsrail saldırısı sonucu ev halkından 10 kişi yaşamını yitirdi.

Saldırıya uğrayan evin enkazından henüz çıkarılmayı bekleyen kayıplar olduğu belirtilirken, bombardımanın söz konusu evde ve çevresinde büyük tahribata sebep olduğu kaydedildi.

Gazze kentinin doğusundaki Zeytun ile Tuffah mahallelerine düzenlenen saldırıda 3 Filistinli hayatını kaybetti.

Gazze kentinin Şucaiyye Mahallesi'nde İsrail ordusuna ait dronlarla gerçekleştirilen saldırının ardından 2 Filistinlinin cenazesi El-Ehli Baptist Hastanesine getirildi.

İsrail ordusu ayrıca Gazze kentinin doğusu bölgelerine saldırıları, topçu atışlarını, silahlı saldırılarını ve ev yıkımlarını yoğunlaştırdı.

Gazze Şeridi'nin güneyi

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde düzenlenen saldırıda ise 4 Filistinli yaşamını yitirdi.

Han Yunus'un batısındaki Mevasi bölgesinde zorla yerinden edilen Filistinlilerin çadırları bombalandı, 9 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Han Yunus'taki Cevra Akkad bölgesinde bir evin hedef alındığı saldırıda 1 Filistinli öldü.

Han Yunus Mülteci Kampı'nda İsrail ordusunun bir evi bombalaması sonucu ise 4 kişi yaşamını yitirdi, yaralananlar oldu.

Han Yunus'ta Celal Caddesi'ne düzenlenen saldırıda ise 1 kişi hayatını kaybetti.

Ayrıca Han Yunus'ta daha önceki saldırılarda aldığı yara sonucu 1 Filistinli ile İsrail'in Mart ayından bu yana sınır kapılarını kapatması; yardım ve gıda girişini engellemesi sonucu akut yetersiz beslenme nedeniyle 1 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Öte yandan, görgü tanıkları İsrail ordusunun Han Yunus kenti doğusunda yer alan el-Karara beldesinde konutları havaya uçurduğunu belirtti.

Gazze'nin güneyindeki Refah kentinde İsrail ordusunun, İsrail-ABD güdümlü insani yardım dağıtım merkezi yakınına ateş açması sonucu 6 Filistinli hayatını kaybetti.

Gazze Şeridi'nin orta kesimi

İsrail ordusunun Gazze kentinin orta kesimindeki Netzarim Koridoru yakınlarında yardıma ulaşmaya çalışan Filistinlileri hedef aldığı saldırıda 11 kişi hayatını kaybetti.

Saldırıda çok sayıda kişinin yaralandığı ve durumlarının ağır olduğu aktarıldı.

Gazze Şeridi'nin orta kesimine İsrail ordusunun daha önce düzenlediği saldırılarda yaralanan 1 Filistinli yaşamını yitirdi.

İsrail'in Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Ez-Zevayide bölgesinde bir evi hedef alması sonucu 6 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusunun Megazi Mülteci Kampı'nda hedef aldığı ve yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı bir okulda biri kadın, 2 kişi hayatını kaybetti.