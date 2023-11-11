 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Gazze Şeridi'ndeki Kudüs Hastanesi'nde Yakıt Krizi: Hizmetler Duracak - Son Dakika

Gazze Şeridi'ndeki Kudüs Hastanesi'nde Yakıt Krizi: Hizmetler Duracak

11.11.2023 01:42  - Güncelleme: 01:45

Filistin Kızılayı, yakıtın tükenmesi nedeniyle Gazze Şeridi'ndeki Kudüs Hastanesi'nde 3 saat içinde tüm hizmetlerin duracağını açıkladı. Bu durumda 500 hasta ve yaralı sağlık hizmetlerinden mahrum kalacak, yoğun bakımdaki hastalar ile kuvözdeki bebeklerin hayatını kaybedebileceği belirtildi.

Filistin Kızılayı, yakıtın tükenmesi nedeniyle abluka altındaki Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Kudüs Hastanesi'nde 3 saat içinde tüm hizmetlerin duracağını belirtti.

Filistin Kızılayı'ndan konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Yakıtın bitmesi nedeniyle 3 saat içinde Kudüs Hastanesi'ndeki tüm hizmetlerin duracağı kaydedilen açıklamada, bu durumda 500 hasta ve yaralının sağlık hizmetlerinden mahrum kalacağı, yoğun bakımdaki hastalar ile kuvözdeki bebeklerin hayatını kaybedeceği ifade edildi.

Filistin Kızılayı daha önce yaptığı açıklamada, Kudüs Hastanesi'nin yoğun bakım ünitesine ateş açıldığını bildirmişti.

Kaynak: AA

Filistin, Gazze, Kudüs, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Gazze Şeridi'ndeki Kudüs Hastanesi'nde Yakıt Krizi: Hizmetler Duracak - Son Dakika


Son Dakika
07:54 Saha içinde gördüklerine sinirlenen Avcı, canlı yayında futbolcusuna demediğini bırakmadı: Bye bye
04:41 Macron'un "Artık dur" çağrısına Netanyahu'dan yanıt: Sivillerin ölümünden Hamas sorumlu, bu suçlar yarın Paris'te de işlenecek
02:35 1 günde 6 hastaneyi bombaladılar! Hamas'tan BM ile Arap ve İslam ülkelerine acil çağrı
00:57 Netanyahu'ya destek veren Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan 35 gün sonra çarpıcı çıkış: İsrail'i durmaya çağırıyoruz
00:44 CHP lideri Özgür Özel'den Anıtkabir'deki Bahçeli ve Akşener yakınlaşmasına ilk yorum
00:21 Dilan Polat-Engin Polat çiftinin park yeri için komşularına saldırdığı görüntüler ortaya çıktı
23:50 Cuma namazı sonrası Atatürk'e hakaret eden kişi hakkında soruşturma başlatıldı
23:42 Yeni açılacak kozmetik mağazasının hediyesini duyan Bağdat Caddesi'ne akın etti
22:39 Trabzonspor, Konyaspor'u 2-1 mağlup etti
22:36 Celal Şengör, Roma'da bilim insanlarını Atatürk için saygı duruşuna davet etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.11.2023 08:23:42. #1.13#
SON DAKİKA: Gazze Şeridi'ndeki Kudüs Hastanesi'nde Yakıt Krizi: Hizmetler Duracak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement