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Gebelik döneminde varis oluşumunda artış görülebilir - Son Dakika

Gebelik döneminde varis oluşumunda artış görülebilir

02.12.2021 13:18
Gebelik döneminde varis oluşumunda artış görülebilir

Toplardamar sistemindeki değişikliklere bağlı olarak gebelerin yaklaşık yüzde 15'inde bacaklarda varis oluşumu görülebileceğine dikkat çeken Kalp ve Damar Cerrahisi uzmanı Op. Dr.

Toplardamar sistemindeki değişikliklere bağlı olarak gebelerin yaklaşık yüzde 15'inde bacaklarda varis oluşumu görülebileceğine dikkat çeken Kalp ve Damar Cerrahisi uzmanı Op. Dr. Sıdıka Altop, gebelikte oluşan varislerin daha çok gebeliğin üçüncü ayından itibaren artma eğiliminde bulunduğunu ifade etti.

Ailesinde varis hikayesi olanlarda, 35 yaş üzeri gebelerde, birden fazla doğum hikayesi olanlarda gebelik süresince varis oluşma riski belirgin olarak artığını belirten Emsey Hospital Kalp ve Damar Cerrahisi uzmanı Op. Dr. Sıdıka Altop, gebelerde varislere bağlı olarak bacak ödeminde artış, ağrı, kaşıntı ve krampların yaşanabileceğinin altını çizdi.

DAMARLARDA PIHTILAŞMAYA NEDEN OLABİLİYOR

Kalp ve Damar Cerrahisi uzmanı Op. Dr. Sıdıka Altop, doğum yaklaştıkça, varis oluşumunda görülen artış ve var olan varislerin kötüleşmesiyle gebelikteki hormon değişikliklerine bağlı olarak damar pıhtılaşması riskinin de artığını belirtti. Gebelik öncesi varisi olmayan her 100 anne adayından gebelik sonrası kalıcı varis sorunu yaşayanların sayısı 4 ila arasında olduğunu söyleyen Op. Dr. Sıdıka Altop, gebeliğin erken döneminde anne adaylarının yüzde 30'unda, doğuma yakın dönemde ise yüzde 50'sinde bacaklardan kaynaklanan yakınmaların başlayabileceğini ifade ederek gebelikte varisi tetikleyen sebepler hakkında da şu bilgileri paylaştı:

"Bebeğin gelişimi için vücutta artan kan/sıvı miktarının bacak damarlarında daha fazla basınç oluşturması, hormonal değişiklikler nedeniyle toplardamar duvarında esneme/genleşme yatkınlığının artması, gebeliğin sonuna doğru bebeğin ve rahmin büyümesi ile kalça kemiklerinde basınç artışı ve buradaki damarları sıkıştırması, bel kemiğinde gebelik nedeniyle oluşan eğrilik, çoğul gebelikler, gebelik sayısı, gebelikte fazla kilo alımı, gebelik öncesi varisin olması ve varisten korunma önlemlerinin alınmaması gibi nedenlerden kaynaklanabilir" dedi.

GEBELİK BİTTİKTEN SONRA VARİSLERDE GERİLEME OLUR

Çoğunlukla ilk hamilelikte ortaya çıkan varislerin her hamilelikte tekrarlayıp öncekine göre daha şiddetli olabileceğini belirten Op. Dr. Sıdıka Altop, gebelik bittikten sonra varis oluşumlarında yüzde 70'e yakın gerileme mevcuttur ama geri kalanında gebelikten sonra da devam eder ve tedavi edilmezse kalıcı olabileceğinin altını çizdi. Bir gebe bacaklarında ağrı, kramp, yanma, sızı ve şişkinlikten şikayet ediyorsa, damarlar belirginleşmeye başladıysa, İş yerinde sürekli ayakta kalınıyorsa ve ailede varis öyküsü varsa, kesinlikle doktora başvurması gerektiğini ifade etti.

BİTKİSEL TEDAVİ UYGULANABİLİR

Varisin bitkisel tedavisinde en önemli içerik flavonoid çünkü flavonoid içeren besinler tüketildiğinde toplardamarlar güçlenir, etrafındaki dokuda oluşacak yangı ve enflamasyonlar azalır böylece varisi olan kişilerde varisin artışında azalma olacağını söyleyen Op. Dr. Sıdıka Altop, flavonoid içeren gıdaları ve tüketilmeleri konusunda, "Çobanpüskülü, yaban mersini, kekik, kivi, koyun otu, at kuyruğu otu, bal, asma yaprağı, fındık yaprağı, rezene, meyvelerde ise özellikle küçük taneli meyveler, turunçgiller, at kestanesi, kırmızı üzüm, falavonoid kaynağıdır. Sebzelerden özellikle kırmızı lahana, içeceklerden yeşil çaydır. Bu sebze ve meyveler ya kaynatılarak içilir ya da merhem olarak bacaklara sürülür. Gebelik döneminde tıbbi ve cerrahi yaklaşımlar risk oluşturabileceğinden genellikle palyatif ve koruyucu tedaviler uygulanır" bilgisini paylaştı.

GEBELERDE VARİS KORUYUCU TEDAVİ MÜMKÜN

Gebelik döneminde varislerden korunma yolları hakkında bilgiler veren Op. Dr. Sıdıka Altop, "Bol bol yürüyüş yapın. Uzun süre hareketsiz kalmayın, ne de ayakta kalın. Uzun süre bacak bacak üstüne atmış bir şekilde oturmamaya dikkat edin. Otururken kan dolaşımını hareketlendirmek için bacak hareketleri yapın. Dinlenirken bacaklarınızı vücut düzleminden yüksekte tutun. Ağır kaldırmayın. Bol bol su için ve fazla tuzlu yiyecekler tüketmeyin. Uzun süre otomobil kullanmayın. Yüksek topuklu ayakkabı tercih etmeyin. Külotlu basınç çoraplarını kullanın. Sırt üstü yatmak yerine sol tarafa doğru yatın. Aşırı sıcak suyla banyo yapmayın. Çok dar giysiler giymeyin" önerilerinde bulunarak sözlerini noktaladı.


Gebelik döneminde varis oluşumunda artış görülebilir

Gebelik, Doğum, Kalp, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Sağlık Gebelik döneminde varis oluşumunda artış görülebilir - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gebelik döneminde varis oluşumunda artış görülebilir - Son Dakika
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