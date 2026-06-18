Gebelikte Havuz Kullanımı: Güvenli mi? - Son Dakika
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Gebelikte Havuz Kullanımı: Güvenli mi?

Gebelikte Havuz Kullanımı: Güvenli mi?
18.06.2026 14:59
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Op. Dr. Codal, sağlıklı gebelikte havuz kullanımının risk oluşturmadığını, fakat hijyen şartlarının önemli olduğunu vurguladı.

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Bahadır Codal, "Sağlıklı bir gebelikte temiz ve bakımlı bir havuzda yüzmek hem anne hem de bebek için genellikle güvenlidir ve birçok fiziksel rahatsızlığın hafiflemesine yardımcı olabilir. Ancak hijyen şartları yetersiz olan havuzlar bazı enfeksiyon risklerini artırabilir. Bu nedenle havuz seçimi oldukça önemlidir" dedi.

Yaz aylarında serinlemek isteyen anne adaylarının en çok merak ettiği konulardan biri olan gebelikte havuz kullanımı hakkında Nev Sağlık Grubu Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Bahadır Codal önemli bilgiler aktardı. Sağlıklı seyreden gebeliklerde havuz kullanımının genellikle güvenli olduğunu ifade eden Codal, "Gebelikte havuza girmek bebeğime zarar verir mi?" sorusunun sıkça sorulduğunu belirterek, uygun şartlar sağlandığında havuz kullanımının hem anne hem de bebek açısından genellikle risk oluşturmadığını söyledi.

Gebelik ilerledikçe artan kilo, büyüyen karın ve değişen vücut dengesi nedeniyle anne adaylarında bel ağrısı, bacaklarda yorgunluk ve hareket kısıtlılığı görülebildiğini belirten Codal, suyun kaldırma kuvvetinin bu noktada önemli bir avantaj sağladığını ifade etti. Codal, "Suyun kaldırma kuvveti sayesinde vücut ağırlığının önemli bir kısmı desteklenir ve eklemlere binen yük azalır" diyerek, havuzda yüzme ve su egzersizlerinin bel ve sırt ağrılarını azaltabileceğini, bacaklardaki şişlik hissini hafifletebileceğini, kan dolaşımını destekleyebileceğini, anne adayının kendini daha enerjik hissetmesine yardımcı olabileceğini ve stres ile gerginliği azaltabileceğini söyledi.

Havuz suyunun bebeğe ulaşmasının mümkün olmadığını vurgulayan Codal, bebeğin rahim, amniyon sıvısı ve zarlar tarafından korunduğunu belirtti. Codal, "Havuz suyu bebeğe zarar vermez. Ancak hijyen şartları yetersiz olan havuzlar bazı enfeksiyon risklerini artırabilir. Bu nedenle havuz seçimi oldukça önemlidir" dedi.

Codal, doktor tarafından özel bir kısıtlama getirilmediği sürece gebeliğin büyük bölümünde havuz kullanımının mümkün olduğunu ifade etti. Codal, "Düşük tehdidi olmayan, kanaması bulunmayan, erken doğum riski taşımayan, suyu gelmemiş ve istirahat önerilmemiş anne adayları güvenle havuza girebilir" diye konuştu.

Bazı durumlarda havuz kullanımının uygun olmadığını belirten Codal, kanama, erken doğum tehdidi, amniyon sıvısının gelmesi, rahim ağzında açıklık olması veya doktor tarafından fiziksel aktivite kısıtlaması bulunan durumlarda havuza girilmemesi gerektiğini söyledi. Codal, "Bu gibi durumlarda mutlaka hekime danışılmalıdır" uyarısında bulundu.

Temizliği düzenli yapılan havuzlarda enfeksiyon riskinin düşük olduğunu ifade eden Codal, hijyen şartlarının yetersiz olduğu ortamlarda mantar ve enfeksiyon riskinin artabileceğini belirtti. Codal, "Havuzdan çıktıktan sonra ıslak mayo ile uzun süre kalınmamalı, duş alınmalı, kişisel havlu ve mayo kullanılmalı ve temizliğinden emin olunmayan havuzlar tercih edilmemelidir" dedi.

Termal su, kaplıca ve jakuziler konusunda da uyarıda bulunan Codal, vücut sıcaklığını artırabilecek çok sıcak su ortamlarının gebelikte önerilmediğini söyledi. Codal, özellikle ilk trimesterde yüksek vücut ısısının bazı risklerle ilişkilendirildiğini belirterek, "Bu nedenle yüzme havuzları tercih edilmeli, aşırı sıcak sulardan kaçınılmalıdır" şeklinde konuştu.

Op. Dr. Bahadır Codal, sağlıklı bir gebelikte temiz ve bakımlı bir havuzda yüzmenin hem anne hem de bebek için genellikle güvenli olduğunu belirterek, "Hatta gebelik boyunca karşılaşılan birçok fiziksel rahatsızlığın hafiflemesine yardımcı olabilir" dedi.

Codal, yine de her gebeliğin kendine özgü olduğunu vurgulayarak, riskli durumlarda mutlaka hekime danışılması gerektiğini söyledi ve "Gebelik bir hastalık değil, hayatın doğal bir dönemidir. Doğru önlemlerle yaz ayları güvenle geçirilebilir" ifadelerini kullandı. - BURSA

Kaynak: İHA

Sağlık, Kadın, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Gebelikte Havuz Kullanımı: Güvenli mi? - Son Dakika

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