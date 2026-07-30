Gebelikte Şeker Yükleme Testi Önerisi - Son Dakika
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Gebelikte Şeker Yükleme Testi Önerisi

Gebelikte Şeker Yükleme Testi Önerisi
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Op. Dr. Melih Arslan, gebelik diyabetinin erken tespiti için şeker yükleme testinin önemini vurguladı.

Özel Ümit Hastaneleri Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Melih Arslan, şeker yükleme testinin gebelik diyabetinin tespitinde önemli bir yöntem olduğunu belirterek, "Biz şeker yüklemesinin her gebemize yapılmasını öneriyoruz" dedi.

Op. Dr. Melih Arslan, gebelikte belirgin bir şikayet oluşturmadan ilerleyebilen gebelik şekerinin erken tespitinde şeker yükleme testinin önemli olduğunu belirtti. Arslan, test için ideal dönemin gebeliğin 24 ile 28'inci haftaları arası olduğunu ancak gerekli görüldüğünde gebeliğin farklı dönemlerinde de uygulanabileceğini söyledi.

Bazı gebelerde açlık ve tokluk şekeri yeterli olabilir

Gebelik döneminde ortaya çıkabilen gebelik şekerinin, anne adayında herhangi bir belirgin şikayete yol açmadan ilerleyebildiğine dikkat çeken Arslan, bu nedenle kan şekeri düzeylerinin değerlendirilmesi ve gebelik diyabeti riskinin belirlenmesinin önemli olduğunu belirtti. Her gebede aynı yaklaşımın uygulanmayabileceğine dikkat çeken Arslan, belirli şartları sağlayan anne adaylarında başlangıçta yalnızca açlık ve tokluk kan şekeri değerlerinin değerlendirilebileceğini söyledi. Arslan, bu şartları şöyle açıkladı:

"Anne adayının vücut kitle indeksinin normal olması, gebelikte aldığı kilonun normal seyretmesi, bebeğin takiplerinde kilosunun ve suyunun normal olması önemli. Daha önce geçirilmiş bir gebelik varsa, o gebelikte yapılan değerlendirmelerde gebelik diyabetinin belirlenmemiş olması ve anne adayının birinci derece yakınlarında diyabet bulunmaması gerekiyor."

Bu şartların sağlanması halinde açlık ve tokluk kan şekeri değerlerine bakılabileceğini belirten Arslan, değerlerde yükseklik görülmesi ya da en küçük bir şüphe oluşması durumunda şeker yükleme testinin gündeme geldiğini söyledi.

İdeal dönem 24 ile 28'inci haftalar arası

Şeker yükleme testinin uygulanma zamanına da değinen Op. Dr. Melih Arslan, "Yüklemeyi genellikle 24 ile 28'inci haftalar arasında öneriyoruz. İdeal dönem bu aralıktır ancak gebeliğin her haftasında gerekli görülmesi halinde yapılabilir" ifadelerini kullandı.

Anne adayında gebeliğin başlangıcından itibaren hızlı kilo artışı gibi risk oluşturabilecek durumların görülmesi halinde testin daha erken dönemde de uygulanabileceğini kaydeden Arslan, gebelik takibinin kişiye özel değerlendirilmesi gerektiğine dikkat çekti. Arslan, şeker yükleme testinin gerekliliği ve zamanlamasının anne adayının sağlık durumu, gebeliğin seyri ve mevcut risk faktörleri dikkate alınarak hekim tarafından belirlenmesi gerektiğini vurguladı.

Kaynak: İHA

Melih Arslan, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Gebelikte Şeker Yükleme Testi Önerisi - Son Dakika

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