Gebelikte Su Tüketimi Önemli - Son Dakika
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Sağlık

Gebelikte Su Tüketimi Önemli

Uzman Dr. Tuğba Çiftçioğlu, hamilelerde günde 2.5-3 litre su tüketimini vurguladı.

08.03.2025 17:45
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Uzmanından gebelere uyarı: "En az günde iki buçuk üç litre su tüketilsin"

KAHRAMANMARAŞ - Özel Sular Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Tuğba Çiftçioğlu, Ramazan ayı nedeniyle hamile kadınlara beslenme konusunda önemli uyarılarda bulundu.

Dr. Çiftçioğlu, gebelik sürecinde uzun süreli açlık ve susuzluğun anne ve bebek sağlığı açısından risk oluşturabileceğini belirterek, iftar ve sahurda dengeli beslenmenin önemine dikkat çekti.

Anne adaylarının doktor kontrolünde hareket etmeleri gerektiğini vurgulayan Çiftçioğlu, sıvı alımına ve protein ağırlıklı beslenmeye özen gösterilmesi gerektiğini söyledi.

Dr. Çiftçioğlu, "Gebelerimiz mutlaka öğünlerinde karbonhidrat, protein, sağlıklı yağlar vitamin ve minareler ile yeşilliklerden yeterince beslenmelilerdir. Ayrıca en önemli beslenmelerden biri de su tüketimidir. En az günde iki buçuk üç litre su tüketimi de istiyoruz. Gebelik haftalarına göre dikkat edilmesi gereken beslenmelerde var. İlk hafta bebeğin omurilik ve beyin gelişimi için önemli olduğundan yeşil sebzelerden oluşan yiyecekler, baklagiller ve tahıllar önem kazanmaktadır. Sonraki üç aylarda ise bebeğin büyümesi ile beraber bebeğin besin ihtiyacının da artacağından protein ihtiyacı ön plandadır. Mutlaka yumurta süt ve süt ürünleri, et, tavuk ve balık olmalılar. İyi yıkanmış sebzeler ile baklagilleri de sık tüketmeliyiz. Sigara ve alkol tüketimini sıfıra indirmeliyiz" dedi.

Kaynak: İHA

Sağlık, Kadın, Son Dakika

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