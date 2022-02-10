Geceleri bacağa giren kramp ciddi hastalıkların belirtisi olabilir - Son Dakika

Medipol Esenler Üniversite Hastanesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Bölümü'nden Dr. Öğr. Üyesi İlknur Topal, "Kramp, böbrek, kalp, damar, diyabet, tiroid gibi önemli hastalıkların yanı sıra vitamin eksikliklerine karşı vücudun ilk uyarı sistemlerinden biridir." dedi.

Hastaneden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Topal, aniden oluşan krampların nedenleri ve nasıl önlenebileceğine dair güncel bilgiler paylaştı. Genellikle bacaklarda görülen ve dayanılmaz ağrıya neden olan krampların hekim tarafından değerlendirilmesi gerektiğini belirten Topal, aşırı ishal, kusma, diyaliz, B1, B5, B6, ve D vitamini eksiklikleri, sigara ve alkol kullanımı, şeker hastalığı, tiroid hastalıkları, hiperparatiroidi, gebelik, fazla kilo, varislere bağlı dolaşım bozukluklarının kramplara yol açabildiğini ifade etti.

Topal, dolayısıyla krampın vücudun önemli bir değişikliğe karşı ilk verdiği sinyallerden biri olduğunu, nedenlerinin araştırılması ve uygun tedaviye başlanması gerektiğini bildirdi.

Sıklıkla gece ya da istirahat halindeyken, bacak ve ayakta oluşan şiddetli krampların mutlaka araştırılması gerektiğinin altını çizen Topal, krampın, böbrek, kalp, damar, diyabet, tiroid gibi önemli hastalıkların yanı sıra vitamin eksikliklerine karşı vücudun ilk uyarı sistemlerinden bir olduğunu vurguladı.

Su, tuz ve mineral kaybının erken uyarı merkezi

Krampların nedenleri hakkında da bilgi veren Topal, "İlk olarak beslenme ile yeterli elementlerin ve minerallerin alınamamasını sayabiliriz. Magnezyum, potasyum, kalsiyum, sodyum gibi minerallerin eksikliği önemli rol oynar. Bu minerallerde ki eksiklikler kramplara neden olabilir. Özellikle spor aktiviteleri esnasında oluşan krampların diğer bir sebebi de egzersiz esnasında yoğun bir miktarda terleme ve solunum yoluyla vücuttan su ve tuz kaybı yaşanmasıdır. Vücudun ihtiyaç duyduğu miktarda tuz sağlanamazsa hücrelerde sinyal iletimi sağlanamaz. Bu da beraberinde krampları getirir." açıklamasında bulundu.

Kaslarda istem dışı oluşan ağrı ya da kasılma olarak gördüğümüz krampların sporcularda daha sık rastlandığını belirten Topal, her insanda krampların oluşabileceğini ifade etti.

Topal, krampların nasıl oluştuğu hakkında bilgi vererek şunları kaydetti:

"Belirli bir hareketi gerçekleştirmek için kasılan iskelet kası gevşemede yeniden kasılırsa, ya da beyinden kasa gevşeme sinyali yeterince gönderilemiyorsa kramp oluşur. Daha sıklıkla arka bacak ve alt bacakta görülür. Kasıktaki kramp belli hissedilebilecek sertliktedir. Şiddetli ağrısı vardır ve kişiyi hareketsiz bırakır. Genellikle birkaç saniye ile 15 dakika arasında kendiliğinden geçer. Kramplar sadece hareket halinde değil istirahatte de görülebilir. Özellikle geceleri görülen ve daha sık ayak ve baldır kaslarını etkileyen cevaplar oldukça şiddetli olup uykudan uyandıracak ağrı yapabilir."

Kaslara maden suyu, muz ve avokadolu takviye

Krampları önlemede faydalı olan besinleri sıralayan Topal, "Özellikle maden suyu tüketimi bu konuda fayda sağlayabilir. Muz iyi bir potasyum kaynağıdır. Magnezyum ve kalsiyum içerir. Avakado yine önemli bir potasyum kaynağıdır. Tatlı patates, mercimek ve fasulye de magnezyum açısından zengindir. Kavun, potasyum magnezyum ve kalsiyum açısından zengin bir kaynaktır. Bu gibi besinlerin tüketimi de krampların önlenmesinde fayda sağlayacaktır." tavsiyesinde bulundu.

Kramp anında gevşeme değil germe yapın

İlknur Topal, düşünülenin aksine kramp geliştiğinde gevşeme değil aksine kasta germe sağlanması gerektiğinin altını çizerek, "Kasta oluşturduğumuz yoğun germe tendonların yapışma yerindeki gerim reseptörlerini aşırı derecede uyararak beynin gevşeme sinyalini vermesini sağlar. Kaslara sıcak kompres uygulama ve masajlarda fayda sağlayabilir. Ayrıca krampları önlemek adına kişilerin sıvı elektrolit dengesi gözetilerek mineral takviyesi sağlanmalı." değerlendirmesinde bulundu.

Egzersiz öncesi sporcuların muhakkak ısınması gerektiğini vurgulayan Topal, "Isınma sonrası spor yapanlar kaslarını germe hareketleri yapmalıdırlar. Bunun yanı sıra yoğun antrenmanlar öncesinde elektrolit kurulumunu yeterince sağlanması önemlidir." ifadelerini kullandı.