Gelibolu\'da meme kanseri farkındalık etkinliğinde erken teşhisin önemi anlatıldı

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde meme kanserinde erken teşhisin önemine dikkati çekmek amacıyla farkındalık etkinliği düzenlendi.

Gelibolu İlçe Sağlık Müdürlüğünce Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında düzenlenen etkinlikte, sağlık merkezi pembe balonlarla süslendi, müdürlük personeli pembe kıyafetler giydi.

Etkinlik kapsamında vatandaşlara meme kanserinde erken teşhis yöntemleri, Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezleri (KETEM) tarafından yürütülen tarama programları ve düzenli sağlık kontrollerinin önemi hakkında bilgi verilerek broşür dağıtıldı.