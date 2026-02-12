"Gelişmiş Ülke" dediler ama… Derdine ancak 2,5 yıl sonra derman bulabildi - Son Dakika
Sağlık

"Gelişmiş Ülke" dediler ama… Derdine ancak 2,5 yıl sonra derman bulabildi

"Gelişmiş Ülke" dediler ama… Derdine ancak 2,5 yıl sonra derman bulabildi
12.02.2026 10:49
"Gelişmiş Ülke" dediler ama… Derdine ancak 2,5 yıl sonra derman bulabildi
Kanada'da yaşayan bir Türk, ortopedi randevusu için Temmuz 2023'te sevk edildiğini ancak klinikten ancak Şubat 2026'da dönüş aldığını belirterek 2,5 yıllık bekleme süresine tepki gösterdi.

Kanada'da yaşayan bir Türk, sosyal medyada yaptığı paylaşımla ülkenin sağlık sistemine ilişkin deneyimini anlattı. Sol ayağında içe basma problemi nedeniyle Temmuz 2023'te aile doktoruna başvurduğunu belirten vatandaş, doktorunun kendisini ortopedi bölümüne sevk ettiğini ifade etti.

"2,5 YIL SONRA DÖNÜŞ YAPILDI"

Ancak ortopedi kliniğinden randevu için geri dönüşün 5 Şubat 2026'da yapıldığını aktaran vatandaş, tam 2,5 yıl beklediğini söyledi.

"BUNLAR İÇİN BAYA BEKLEMEN GEREKİR"

Konuyla ilgili paylaşım yapan Türk çektiği videonun altına, "2023 yılının Temmuz ayında başlayan serüvende mutlu son! Bu arada uzun zaman ortopedi kliniğinden telefon gelmeyince, ilk randevudan 7-8 ay sonra tekrar aile doktoruna gittim. O da ortopedide çok fazla sıra var; yakın zamanda telefon bekleme dedi. Bir de şunu ekledi, "Eğer dedi ayağını kırsan hemen görürler, ama öyle yok yan bastım, vay bileğim ağrıdı… Bunlar için bayağı beklemen gerekir"…. İlk randevunun üzerinden 1 yıl geçtikten sonra da ben artık "Herhalde aramazlar" diye düşündüm. Artık tabanlık, ortopedik ayakkabı falan alıp kendi dünyamda çözüm bulmaya çalıştım. Randevum 17 Şubat'ta arkadaşlar. " mesajını yazdı.

Son Dakika Sağlık 'Gelişmiş Ülke' dediler ama… Derdine ancak 2,5 yıl sonra derman bulabildi - Son Dakika

    Yorumlar (1)

  • McA ! McA !:
    Türkiye de farklı değil canım dert etme 1 2 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: "Gelişmiş Ülke" dediler ama… Derdine ancak 2,5 yıl sonra derman bulabildi - Son Dakika
