Genç Yaşta Kolon Kanseri: Erken Tanı ve Robotik Cerrahinin Başarıları - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Genç Yaşta Kolon Kanseri: Erken Tanı ve Robotik Cerrahinin Başarıları

13.03.2026 14:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ailesel kolon kanseri riski taşıyan Serhat Coşkun, robotik cerrahi ile sağlığına kavuştu.

Ailesinde üç kuşaktır kolon kanseri görülen 28 yaşındaki Serhat Coşkun, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (İÜC) Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'ndeki erken tanı sayesinde robotik cerrahiyle sağlığına kavuştu.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, anneannesi, annesi ve dayısında da aynı hastalık görülen Coşkun'a, ailesel risk nedeniyle gerçekleşen rutin kontroller sırasında ortaya çıkan demir eksikliği üzerine yapılan tetkikler sonucunda kolon kanseri teşhisi konuldu.

Bunun üzerine Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde gerçekleştirilen robotik cerrahi operasyonuyla kalın bağırsağının büyük bölümü alınan Coşkun'un tedavisi başarıyla tamamlandı.

Genetik faktörler genç yaşta kanser riskini artırıyor

Açıklamada görüşlerine yer verilen Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Süleyman Demiryas, özellikle genç yaşta görülen kolon kanserlerinde genetik faktörlerin önemli rol oynadığını, ailesel polipozis sendromu gibi kalıtsal hastalıkların kolon kanserine zemin hazırlayabildiğini belirtti.

Bu tür hastalıklarda aile bireylerinin taranmasının hayati önem taşıdığına dikkati çeken Demiryas, riskli ailelerde taramaların genellikle hastalığın görüldüğü yaştan yaklaşık 10 yıl önce başlatıldığını vurguladı.

Demiryas, genç yaşta görülen kolon kanserlerinin büyük bölümünde genetik yatkınlığın belirleyici olduğunun altını çizerek, "Ailesel polipozis sendromu gibi hastalıklarda kanser gelişme riski oldukça yüksektir. Bu nedenle yalnızca hastanın değil, tüm aile bireylerinin taranması gerekir. Bu sayede kanser gelişmeden önce polipler tespit edilip tedavi edilebilir." bilgisini verdi.

Serhat Coşkun'un da ailesinde kolon kanseri öyküsü bulunduğu için düzenli takip altında olduğuna işaret eden Demiryas, genç hastada demir eksikliğinin önemli bir uyarı bulgusu olduğunu aktardı.

Prof. Dr. Demiryas, kolonoskopide kalın bağırsağın son bölümünde kanserli poliplerin tespit edildiğini, hastaya robotik cerrahi yöntemiyle ameliyat yapıldığını kaydetti.

Robotik cerrahinin özellikle kalın bağırsak ve rektum cerrahisinde önemli avantajlar sağladığını vurgulayan Demiryas, bu yöntemin cerraha yüksek hassasiyetle çalışma imkanı sunduğunu, hastalarda ameliyat sonrası ağrının daha az olduğunu ve iyileşme sürecinin daha hızlı ilerlediğini belirtti.

Demiryas, robotik cerrahi sayesinde hastaların kısa sürede ayağa kalkabildiğini, Coşkun'un da ameliyat sonrası kemoterapiye ihtiyaç duymadığını, sağlık durumunun iyi olduğunu sözlerine ekledi.

Erken tanı avantajı oldu

Tedavi sonrası kısa sürede sağlığına kavuşan Serhat Coşkun ise ailesindeki hastalık öyküsü nedeniyle düzenli kontroller yaptırmasının erken tanı açısından büyük avantaj sağladığını ifade etti.

Demir eksikliği dışında herhangi bir şikayeti olmadığından bahseden Coşkun, taramalar sayesinde hastalığın erken evrede tespit edilip ameliyatla tamamen tedavi edildiğini belirtti.

Kaynak: AA

Serhat Coşkun, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Genç Yaşta Kolon Kanseri: Erken Tanı ve Robotik Cerrahinin Başarıları - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Adem Kılıçcı iddialara karşı kendi yaptırdığı test sonucunu paylaştı Adem Kılıçcı iddialara karşı kendi yaptırdığı test sonucunu paylaştı
3 yaşındaki çocuğunu alkol masasına oturtan baba adli kontrolle serbest 3 yaşındaki çocuğunu alkol masasına oturtan baba adli kontrolle serbest
Mersin’de işçi servisi, uçurumdan yuvarlandı 3 ölü, 12 yaralı Mersin'de işçi servisi, uçurumdan yuvarlandı; 3 ölü, 12 yaralı
Aydın’da annesini arazi anlaşmazlığı nedeniyle öldüren oğlu tutuklandı Aydın'da annesini arazi anlaşmazlığı nedeniyle öldüren oğlu tutuklandı
Mauro Icardi yaptığı paylaşımla Galatasaraylı taraftarları küplere bindirdi Mauro Icardi yaptığı paylaşımla Galatasaraylı taraftarları küplere bindirdi
Eski Bakan Bahattin Şeker’e ait akaryakıt istasyonunda kavga: 1 polis ağır yaralı Eski Bakan Bahattin Şeker'e ait akaryakıt istasyonunda kavga: 1 polis ağır yaralı

15:10
Pezeşkiyan, Modi’nin talebini hiç düşünmeden reddetti
Pezeşkiyan, Modi'nin talebini hiç düşünmeden reddetti
15:04
İran’da neler oluyor Bakana bile rest çektiler: Kimse engelleyemez
İran'da neler oluyor? Bakana bile rest çektiler: Kimse engelleyemez
14:46
İmam hatip lisesinde görevli kadın öğretmen hakkında skandal iddia
İmam hatip lisesinde görevli kadın öğretmen hakkında skandal iddia
14:32
Trump: Gelecek hafta İran’ı çok sert vuracağız
Trump: Gelecek hafta İran'ı çok sert vuracağız
13:53
’’Krallığa ulaşacağız’’ diyen Netanyahu, Mescid-i Aksa’yı mı yıkmak istiyor
''Krallığa ulaşacağız'' diyen Netanyahu, Mescid-i Aksa'yı mı yıkmak istiyor?
13:25
Gazze’de bir ilk Hamas askeri geçit düzenledi
Gazze'de bir ilk! Hamas askeri geçit düzenledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.03.2026 15:34:08. #.0.4#
SON DAKİKA: Genç Yaşta Kolon Kanseri: Erken Tanı ve Robotik Cerrahinin Başarıları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.