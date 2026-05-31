Gençleri Tütün Bağımlılığından Koruma Çağrısı

Sağlığı Geliştirme ve Sigara ile Mücadele Derneği Başkanı Prof. Dr. Yasemin Açık, "Gençleri tütün ve yeni nesil nikotin ürünlerinin oluşturduğu bağımlılıktan döngüsünden korumak zorundayız" dedi.

Sağlığı Geliştirme ve Sigara ile Mücadele Derneği Başkanı Prof. Dr. Yasemin Açık, 31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, tütün ve nikotin ürünlerinin aroma, dikkat çekici ambalaj ve dijital pazarlama yöntemleriyle özellikle gençlere daha kabul edilebilir gösterildiğine dikkat çekti. 3-7 Haziran tarihlerinde Elazığ'da Uluslararası Katılımlı Ulusal Tütün Kontrolü Kongresi'ni düzenleyeceklerini hatırlatan Prof. Dr. Açık, "Gençleri tütün ve yeni nesil nikotin ürünlerinin oluşturduğu bağımlılıktan döngüsünden korumak zorundayız. Kongremizde bu konuyu da veriler, bilimsel kanıtlar ve politika önerileriyle ele alacağız" diye konuştu.

Prof. Dr. Yasemin Açık, yeni nesil nikotin ürünlerinin özellikle gençler açısından risk oluşturduğunu belirterek, "Bugün gençlerin karşısına yalnızca klasik sigara çıkmıyor. Elektronik sigara, aromalar, dikkat çekici ambalajlar ve sosyal medya içerikleriyle bu ürünler çoğu zaman daha hafif, masum ya da kabul edilebilir gösteriliyor. Oysa tehlike değişmiyor. Bu süreçte gençleri suçlayan değil, onları doğru bilgiyle güçlendiren bir yaklaşım geliştirmeli; bu ürünlerin nasıl pazarlandığını, bağımlılığın nasıl oluştuğunu ve dijital mecralarda nasıl normalleştirildiğini açıkça anlatmalıyız. Çocukların ve gençlerin tütün ve nikotin ürünleriyle hiç tanışmaması, tütün kontrolünün yeni dönemindeki en önemli hedeflerden biri olmalı" şeklinde konuştu.

Elazığ'da düzenlenecek Uluslararası Katılımlı Ulusal Tütün Kontrolü Kongresi'nin, tütünle mücadelede gelinen aşamayı değerlendirmek için önemli bir buluşma olacağını aktaran Prof. Dr. Açık, "Her yıl yaklaşık 8 milyon insanın hayatını kaybetmesine neden olan tütün ve nikotin ürünlerindeki çeşitlenme, agresif pazarlama stratejileri, çocuklar ve gençler arasında artan kullanım ve uygulamada yaşanan zafiyetler, güçlü bir bilimsel platformun yeniden oluşturulmasını zorunlu kılıyor. Biz de bu süreci kamu, akademi, sağlık camiası ve sivil toplumla birlikte değerlendireceğiz" ifadelerini kullandı. - ELAZIĞ