Gençlerin Estetik İşlemlerde Dikkat Etmesi Gerekenler - Son Dakika
Üye Girişi
Sağlık

Gençlerin Estetik İşlemlerde Dikkat Etmesi Gerekenler

Gençlerin Estetik İşlemlerde Dikkat Etmesi Gerekenler

Uzm. Dr. Makbule Dündar, gençlerin sosyal medya etkisiyle bilinçsiz estetik işlemlere yöneldiğini ve bunun sağlık açısından tehlikeli olabileceğini belirtti. Merdiven altı uygulamalara dikkat çekerek, bireylerin cilt yapısına uygun seçimler yapmaları gerektiğini vurguladı.

24.11.2024 09:27  Güncelleme: 09:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ÖZELLİKLE genç yaştaki kişilerin sosyal medya ve moda akımlarının etkisiyle ucuz ve kontrolsüz estetik işlemlere yöneldiğini belirten Dermatoloji alanından Uzm. Dr. Makbule Dündar, "Genç yaşta kalıcı etki yaratabilecek işlemler, ilerleyen yıllarda istenmeyen sonuçlara yol açabilir. Aşırı dudak dolguları ya da cilt yapısına uygun olmayan ürünler, ciltte deformasyon yaratabilir" dedi. Uzm. Dr. Dündar, bilinçsiz yaklaşımların ve merdiven altı uygulamaların da sağlık üzerindeki ciddi etkilerine dikkat çekti.

Uzman olmayan kişilerin yaptığı, güvenliği belirsiz ürünlerin kullanıldığı uygulamalar, zamanla ciddi sağlık sorunlarına yol açabiliyor. Medipol Acıbadem Bölge Hastanesi'nden Dermatoloji alanından Uzm. Dr. Makbule Dündar, merdiven altı uygulamaların tehlikelerine dikkat çekerek, kişilerin sağlıklı ve güvenli estetik işlemlerine yönelmesi gerektiğini vurguladı.

'MERDİVEN ALTI UYGULAMALAR HAYATİ RİSKLER TAŞIYOR'

Son yıllarda kaçak botoks ve bilinçsiz dolgu gibi işlemlerin arttığını ifade eden Uzm. Dr. Dündar, "Bu işlemler bazen ölümcül sonuçlar doğurabiliyor. Yanlış dozlar ve standart dışı ürünler, nefes durması, yutma güçlüğü gibi yoğun bakım gerektirebilecek sorunlara yol açabilir. Sağlık açısından bu tip uygulamaları yapan kişinin yetkinliği mutlaka sorgulanmalı. İşlemi yapan kişinin dermatolog, plastik cerrah veya bu alanda yetkin bir uzman olup olmadığını bilmeden adım atmamalısınız" dedi.

'GENÇLER RİSKLİ YAŞ GRUBU'

Sosyal medya baskısı ve estetik kaygıların özellikle gençler üzerinde etkili olduğunu belirten Dr. Dündar, "Genç yaşta kalıcı etki yaratabilecek işlemler, ilerleyen yıllarda istenmeyen sonuçlara yol açabilir. Aşırı dudak dolguları ya da cilt yapısına uygun olmayan ürünler, ciltte deformasyon yaratabilir" diye konuştu.

'HERKES İÇİN AYNI UYGULAMA UYGUN DEĞİLDİR'

Estetik işlemlerde herkes için tek tip çözüm anlayışının yanlış olduğuna dikkat çeken Dr. Dündar, bu durumun cilt yapısına uygun olmayan sonuçlar doğurabileceğini belirtti. Bir kişide kullanılan ürün veya işlemin diğer kişide aynı etkiyi göstermediğini dile getiren Dr. Dündar, "Moda trendleri her zaman bireyin cilt yapısına uygun olmayabilir. Bu nedenle işlem yapılmadan önce detaylı bir değerlendirme yapılmalı ve bireye özel bir yaklaşım benimsenmelidir. Küçük ama doğru uygulamalarla cildinize hem doğal hem de sağlıklı bir görünüm kazandırılabilir" ifadelerini kullandı.

'MİNİMAL GİRİŞİMLERLE SAĞLIKLI BİR GÖRÜNÜM ELDE EDEBİLİRSİNİZ'

Gençlere doğru cilt bakımı alışkanlıkları kazandırılmasının önemine değinen Dr. Dündar, "Ufak lazer uygulamaları, leke tedavileri ya da cilt gençleştirici mezoterapi gibi minimal girişimlerle sağlıklı bir görünüm elde edebilirsiniz. Küçük dokunuşlar, doğru uzmanlıkla yapıldığında büyük farklar yaratabilir. Moda olan işlemler yerine, kişiye özel tedaviler tercih edilmelidir" dedi.

'BİLİNÇLİ YAKLAŞIM ÖNEMLİ'

Dr. Dündar, her bireyin cilt yapısına uygun bir yaklaşım sergilenmesi gerektiğini vurgulayarak şu önerilerde bulundu:

"Herkese aynı işlem uygulanamaz. Cilt tipi, yaşı ve ihtiyaçları değerlendirilmeden yapılan müdahaleler ciddi sorunlara neden olabilir. Ehil ellerde basit ve küçük dokunuşlarla yaşınıza uygun doğru cilt bakımıyla çok daha sağlıklı bir cilde sahip olabilirsiniz."

Kaynak: DHA

Sosyal Medya, Sağlık, Yaşam, Medya, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Gençlerin Estetik İşlemlerde Dikkat Etmesi Gerekenler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

10:28 Çin’in 9 milyar dolarlık gizli savaş gemisi ilk kez görüntülendi Çin'in 9 milyar dolarlık gizli savaş gemisi ilk kez görüntülendi
10:09 Kim Milyoner Olmak İster’de Oktay Kaynarca’yı şaşkına çeviren istek Kim Milyoner Olmak İster'de Oktay Kaynarca'yı şaşkına çeviren istek
08:56 Meteoroloji’den 49 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı Meteoroloji'den 49 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı
08:10 Asgari ücret zammında 2 ihtimal üzerinde duruluyor Asgari ücret zammında 2 ihtimal üzerinde duruluyor
07:38 Bakan Kacır’ın konvoyunda kaza: Milli Yol Partisi il başkanı öldü, yaralılar var Bakan Kacır'ın konvoyunda kaza: Milli Yol Partisi il başkanı öldü, yaralılar var
09:35 Fenerbahçe’ye imzayı atıyor: Al-Nassr Talisca için yapılan teklifi kabul etti Fenerbahçe'ye imzayı atıyor: Al-Nassr Talisca için yapılan teklifi kabul etti
09:33 Kış gelince fiyatı tavan yaptı Kış gelince fiyatı tavan yaptı
09:31 Emekli öğretmenden örnek davranış Emekli öğretmenden örnek davranış
09:20 Hızlı kargo diyerek kandırıyorlar Hızlı kargo diyerek kandırıyorlar
09:18 Faiz indirimi için tarih netleşiyor Faiz indirimi için tarih netleşiyor
09:11 Serdar Ortaç pişmanlıklarını anlattı: Şöhret olmasaydım, başıma bunlar gelmeyecekti Serdar Ortaç pişmanlıklarını anlattı: Şöhret olmasaydım, başıma bunlar gelmeyecekti
09:07 İmamoğlu’ndan kayyum tepkisi: Hukuki değil İmamoğlu'ndan kayyum tepkisi: Hukuki değil
08:55 İbrahim Hacıosmanoğlu yabancı hakem tartışmalarını canlı yayında bitirdi İbrahim Hacıosmanoğlu yabancı hakem tartışmalarını canlı yayında bitirdi
08:29 Fırtına ve yağış hayatı olumsuz etkiledi, İstanbul’da bazı deniz ulaşımı seferleri iptal edildi Fırtına ve yağış hayatı olumsuz etkiledi, İstanbul'da bazı deniz ulaşımı seferleri iptal edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.11.2024 10:41:52. #1.11#
SON DAKİKA: Gençlerin Estetik İşlemlerde Dikkat Etmesi Gerekenler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.