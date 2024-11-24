Gençlerin Estetik İşlemlerde Dikkat Etmesi Gerekenler

Sağlık

ÖZELLİKLE genç yaştaki kişilerin sosyal medya ve moda akımlarının etkisiyle ucuz ve kontrolsüz estetik işlemlere yöneldiğini belirten Dermatoloji alanından Uzm. Dr. Makbule Dündar, "Genç yaşta kalıcı etki yaratabilecek işlemler, ilerleyen yıllarda istenmeyen sonuçlara yol açabilir. Aşırı dudak dolguları ya da cilt yapısına uygun olmayan ürünler, ciltte deformasyon yaratabilir" dedi. Uzm. Dr. Dündar, bilinçsiz yaklaşımların ve merdiven altı uygulamaların da sağlık üzerindeki ciddi etkilerine dikkat çekti.

Uzman olmayan kişilerin yaptığı, güvenliği belirsiz ürünlerin kullanıldığı uygulamalar, zamanla ciddi sağlık sorunlarına yol açabiliyor. Medipol Acıbadem Bölge Hastanesi'nden Dermatoloji alanından Uzm. Dr. Makbule Dündar, merdiven altı uygulamaların tehlikelerine dikkat çekerek, kişilerin sağlıklı ve güvenli estetik işlemlerine yönelmesi gerektiğini vurguladı.

'MERDİVEN ALTI UYGULAMALAR HAYATİ RİSKLER TAŞIYOR'

Son yıllarda kaçak botoks ve bilinçsiz dolgu gibi işlemlerin arttığını ifade eden Uzm. Dr. Dündar, "Bu işlemler bazen ölümcül sonuçlar doğurabiliyor. Yanlış dozlar ve standart dışı ürünler, nefes durması, yutma güçlüğü gibi yoğun bakım gerektirebilecek sorunlara yol açabilir. Sağlık açısından bu tip uygulamaları yapan kişinin yetkinliği mutlaka sorgulanmalı. İşlemi yapan kişinin dermatolog, plastik cerrah veya bu alanda yetkin bir uzman olup olmadığını bilmeden adım atmamalısınız" dedi.

'GENÇLER RİSKLİ YAŞ GRUBU'

Sosyal medya baskısı ve estetik kaygıların özellikle gençler üzerinde etkili olduğunu belirten Dr. Dündar, "Genç yaşta kalıcı etki yaratabilecek işlemler, ilerleyen yıllarda istenmeyen sonuçlara yol açabilir. Aşırı dudak dolguları ya da cilt yapısına uygun olmayan ürünler, ciltte deformasyon yaratabilir" diye konuştu.

'HERKES İÇİN AYNI UYGULAMA UYGUN DEĞİLDİR'

Estetik işlemlerde herkes için tek tip çözüm anlayışının yanlış olduğuna dikkat çeken Dr. Dündar, bu durumun cilt yapısına uygun olmayan sonuçlar doğurabileceğini belirtti. Bir kişide kullanılan ürün veya işlemin diğer kişide aynı etkiyi göstermediğini dile getiren Dr. Dündar, "Moda trendleri her zaman bireyin cilt yapısına uygun olmayabilir. Bu nedenle işlem yapılmadan önce detaylı bir değerlendirme yapılmalı ve bireye özel bir yaklaşım benimsenmelidir. Küçük ama doğru uygulamalarla cildinize hem doğal hem de sağlıklı bir görünüm kazandırılabilir" ifadelerini kullandı.

'MİNİMAL GİRİŞİMLERLE SAĞLIKLI BİR GÖRÜNÜM ELDE EDEBİLİRSİNİZ'

Gençlere doğru cilt bakımı alışkanlıkları kazandırılmasının önemine değinen Dr. Dündar, "Ufak lazer uygulamaları, leke tedavileri ya da cilt gençleştirici mezoterapi gibi minimal girişimlerle sağlıklı bir görünüm elde edebilirsiniz. Küçük dokunuşlar, doğru uzmanlıkla yapıldığında büyük farklar yaratabilir. Moda olan işlemler yerine, kişiye özel tedaviler tercih edilmelidir" dedi.

'BİLİNÇLİ YAKLAŞIM ÖNEMLİ'

Dr. Dündar, her bireyin cilt yapısına uygun bir yaklaşım sergilenmesi gerektiğini vurgulayarak şu önerilerde bulundu:

"Herkese aynı işlem uygulanamaz. Cilt tipi, yaşı ve ihtiyaçları değerlendirilmeden yapılan müdahaleler ciddi sorunlara neden olabilir. Ehil ellerde basit ve küçük dokunuşlarla yaşınıza uygun doğru cilt bakımıyla çok daha sağlıklı bir cilde sahip olabilirsiniz."