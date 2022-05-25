Genetik, menopozda en önemli faktör - Son Dakika
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Genetik, menopozda en önemli faktör

25.05.2022 12:34
Genetik, menopozda en önemli faktör

Medipol Pendik Üniversite Hastanesi Kadın Doğum ve Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. İlknur Sayar, menopoza girme yaşını etkileyen en önemli faktörün genetik olduğunu, ailedeki kadınların benzer yaşlarda menopoza girdiğini belirtti.

Medipol Pendik Üniversite Hastanesi Kadın Doğum ve Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. İlknur Sayar, menopoza girme yaşını etkileyen en önemli faktörün genetik olduğunu, ailedeki kadınların benzer yaşlarda menopoza girdiğini belirtti.

Medipol Pendik Üniversite Hastanesi'nden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Sayar, menopoz yaşının dünya genelinde 45-55, sosyoekonomik düzeyi yüksek toplumlarda ise 48-50 arasında olduğunu ifade etti.

Kadınlarda, 45 yaş sonrasında menopoza girme oranının yüzde 88 olduğunu aktaran Sayar, 40 yaş altındakilerin ise erken menopoz döneminde sayıldığını kaydetti.

Sayar, menopoz yaşını etkileyen faktörleri; sosyoekonomik düzey, sigara kullanımı, ırk, psikolojik travmalar, kronik hastalıklar, gebelik ve doğum sayısı, fiziki ve çevresel faktörler olarak sıralayarak menopoza girme yaşını etkileyen en önemli faktörün ise genetik olduğunu aktardı.

Erken menopoz yaşının 40 yaş altı olduğunu belirten İlknur Sayar, şunları kaydetti:

"Erken menopozun etiyolojisinde, enfeksiyöz, otoimmün, genetik nedenler ve çevresel faktörler yer almaktadır. Erken menopoz olan kadınlar, kendi yaş grubundaki kontrollerle kıyaslandığında, kardiyovasküler hastalık, inme ve osteoporoz görülme riski artmıştır.

Erken menopoz İlk başlarda genelde, daha önce düzenli olan menstrüel sikluslarda düzensizleşme ile kendini gösterir.

Diğer belirtiler ise östrojen azlığına bağlı olarak sıcak basması, gece terlemesi, vajinal kuruluk, ciltte kuruluk, vajinal kuruluğa bağlı olarak ağrılı cinsel birliktelik ve cinsel isteksizlik, eklem ağrıları, anksiyete bozukluğu ve panik atak gibi psikolojik değişimler ve saç dökülmesidir. Uzun süreli etkilerinde ise osteoporoz dediğimiz kemik erimesi ve kalp hastalıkları açısından risk oluşturur."

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Kaynak: AA

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