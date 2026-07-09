Germencik Belediyesi personeline ilk yardım eğitimi - Son Dakika
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Germencik Belediyesi personeline ilk yardım eğitimi

Germencik Belediyesi personeline ilk yardım eğitimi
09.07.2026 14:19  Güncelleme: 14:21
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Germencik Belediyesi ve Aydın İl Sağlık Müdürlüğü iş birliğiyle belediye personeline acil durum müdahale yöntemleri uygulamalı ve teorik olarak anlatıldı.

Germencik Belediyesi ile Aydın İl Sağlık Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen ilk yardım eğitiminde belediye personeline acil durumlarda doğru müdahale yöntemleri uygulamalı ve teorik olarak anlatıldı.

Germencik Belediyesi ile Aydın İl Sağlık Müdürlüğü iş birliğinde belediye personeline yönelik İlk Yardım Eğitimi düzenlendi. Eğitim kapsamında personele, acil durumlarda doğru müdahale yöntemleri hakkında teorik ve uygulamalı bilgiler aktarıldı. İlk yardım konusunda farkındalığın artırılmasının amaçlandığı eğitimde, hayati önem taşıyan temel müdahale teknikleri anlatıldı. Germencik Belediyesi'nden yapılan açıklamada, personelin mesleki gelişiminin yanı sıra toplum sağlığını desteklemeye yönelik eğitim faaliyetlerine önem verildiği belirtilerek, eğitime katkı sunan Aydın İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerine teşekkür edildi. Belediye yetkilileri, personelin bilgi ve becerilerini geliştirmeye yönelik eğitim çalışmalarının ilerleyen süreçte de devam edeceğini ifade etti. - AYDIN

Kaynak: İHA

İl Sağlık Müdürlüğü, Yerel Yönetim, Germencik, Sağlık, Aydın, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Germencik Belediyesi personeline ilk yardım eğitimi - Son Dakika

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